PSOE Talavera llama a PP y Vox a sumarse al acuerdo y lograr un consenso que "evite la llegada del biometano a Talavera"

Archivo - El nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera, José Gutiérrez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha pedido "consenso" de cara al Pleno extraordinario que se celebrará este miércoles, 19 de agosto, tras la petición de los socialistas para evitar la llegada del biometano a Talavera.

El objetivo, tal y como ha destacado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, es "solucionar, no politizar" y conseguir unanimidad, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Recuerda Gutiérrez que el primer paso para zanjar el asunto del biometano lo dio la presidenta del Grupo Socialista, Tita García, "cuando puso sobre la mesa una propuesta concreta para frenar la instalación de estas plantas y la suspensión cautelar de las licencias".

"Nuestra voluntad está clara" ha finalizado el portavoz. "Confiamos en que PP y Vox compartan la misma necesidad de llegar a acuerdo y que el pleno finalmente pueda aprobar este asunto por unanimidad y dar por zanjada finalmente la llegada del biometano a Talavera", ha abundado.