PSOE Talavera propone elevar a 16 años la edad mínima de uso y limitar a 20km/h la velocidad de los patinetes eléctricos

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TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha presentado diversas enmiendas a la nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal con el objetivo de que el uso de los patinetes eléctricos sea más seguro y esté mejor regulado para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

De este modo, la viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha recordado que se trata de una actuación "positiva y necesaria" y por ello han presentado diversas enmiendas al proyecto inicial de ordenanza, propuestas que "esperamos sean tenidas en cuenta porque lo que pretendemos en este caso es mejorar la ordenanza".

Así, han planteado elevar la edad mínima para utilizar patinetes eléctricos hasta los 16 años frente a los 15 que recoge el proyecto inicial, y reducir la velocidad máxima permitida de 25 a 20 kilómetros por hora, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, han destacado que bajar la velocidad puede ser clave para reducir accidentes, especialmente en zonas con alta presencia de peatones, y que elevar la edad mínima responde a la necesidad de garantizar un uso más responsable de estos vehículos.

Los socialista también han propuesto que el registro de patinetes eléctricos sea obligatorio y no voluntario, una medida que facilitaría la identificación en caso de accidente, robo o posibles responsabilidades, algo básico cuando se habla de vehículos que cada vez están más presentes en la ciudad.

Otra de las cuestiones que han puesto sobre la mesa es la necesidad de acompañar esta ordenanza con un plan de comunicación ya que no basta con aprobar una norma, también hay que explicarla y se trata de algo "crucial porque estamos hablando de una ordenanza que regula una cuestión que nos parece bastante importante en la ciudad y que además tiene un régimen de infracciones y sanciones".

SKATE PARK DE TALAVERA

De otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado el "grave estado de abandono" en el que se encuentra el skate park de Talavera, lo que supone "un riesgo evidente" para la seguridad de los jóvenes que utilizan esta instalación deportiva.

"Desde el Grupo Socialista ya hemos denunciado en muchas ocasiones que se han producido lesiones en otras instalaciones deportivas como consecuencia de su mal estado", han recordado, "y este skate park es otra más que se suma a ese desfile continuo de chapuzas que repercuten tan negativamente en el deporte de la ciudad".

"Y mientras tanto", han criticado, "lo que tenemos es a un alcalde y a un concejal, pues que se hacen fotos observando cómo se arregla una valla en el campo de fútbol municipal 'El Prado' o que ponen en valor a nuestros grandes deportistas con la II Gala del Deporte, que nos parece muy bien, pero que también hay que cuidar a los miles de deportistas que a diario tienen que sufrir el estado lamentable de las instalaciones deportivas".

Por ello, han instado al alcalde a "moverse" porque "Talavera tiene que ser una ciudad activa, saludable y en movimiento y para ello es imprescindible que Gregorio abandone la pereza y la dejadez" y apueste por el mantenimiento y mejora real de las instalaciones deportivas.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha trasladado su preocupación por el notable incremento de mosquitos en distintos puntos de la ciudad, una situación que ha generado numerosas quejas vecinales en las últimas semanas.