PSOE de Toledo fija su calendario para las municipales con posibles primarias en la capital, Talavera, Illescas y Seseña

La Comisión Ejecutiva Provincial ha aborado este marte la hoja de ruta de cara a las elecciones. - PSOE TOLEDO

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo ha dado el pistoletazo de salida al camino hacia las elecciones municipales de 2027 con el análisis del calendario político que marcará el próximo curso y con el proceso de elaboración de las candidaturas ya muy avanzado en el conjunto de la provincia.

La Comisión Ejecutiva Provincial ha abordado este martes una hoja de ruta que combinará la preparación de los equipos que concurrirán a los próximos comicios con la reivindicación de la gestión desarrollada por los gobiernos socialistas en los municipios y en Castilla-La Mancha.

El secretario de Organización del PSOE de la provincia de Toledo, Félix Ortega, ha explicado ante los medios de comunicación que, tras el verano, la organización intensificará el trabajo político para culminar la configuración de las candidaturas municipales.

Ha señalado que el calendario interno "contempla la posibilidad de celebrar procesos de primarias en Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña, al tiempo que continúa el trabajo para completar las candidaturas en el resto de municipios de la provincia en colaboración con las agrupaciones locales".

Ortega ha destacado que "la previsión es que la mayoría de las candidaturas vuelvan a estar encabezadas por quienes ya lideraron los proyectos socialistas en las anteriores elecciones municipales", lo que, a su juicio, "aporta estabilidad y da continuidad a una propuesta política consolidada en la provincia".

En aquellos municipios donde finalmente se produzcan cambios, ha señalado que "será el trabajo conjunto con las agrupaciones locales el que permita elegir los perfiles más adecuados para encabezar cada proyecto".

La gestión, eje del debate Félix Ortega ha explicado que el PSOE de la provincia de Toledo centrará su acción política en la gestión desarrollada durante la presente legislatura, con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas "refrenden el buen trabajo que el Partido Socialista ha realizado en los municipios donde gobierna y en aquellos donde está en la oposición".

Ha señalado que el Partido Socialista pondrá en valor la labor desarrollada por sus alcaldes y alcaldesas, de quienes ha destacado que han impulsado políticas municipales "más apegadas al terreno", adaptadas a las necesidades de los vecinos y vecinas y alineadas con el proyecto político del PSOE.

RESPALDO AL PROYECTO DE GARCÍA-PAGE

El secretario de Organización también ha defendido que las políticas impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha "totalmente complementarias" al proyecto que los y las socialistas quieren seguir desarrollando en los municipios de la provincia.

Ha trasladado el respaldo del PSOE de la provincia de Toledo al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, al considerar que encabeza el proyecto que "mejor representa los intereses de Castilla-La Mancha" y que cuenta con un amplio respaldo por parte de la ciudadanía.

Ortega ha asegurado que las candidaturas socialistas afrontarán las elecciones municipales de 2027 identificadas con ese modelo de gestión y con las políticas desarrolladas por el Gobierno regional, convencido de que son las que mejor responden a las necesidades de toda la ciudadanía castellanomanchega.