PSOE Toledo lamenta la "irresponsabilidad de Velázquez" al solicitar solo climatizar un centro escolar de la ciudad

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado este lunes la "irresponsabilidad y falta de compromiso" del alcalde, Carlos Velázquez, con la educación pública, tras conocerse que el Consistorio solo ha solicitado ayudas para climatizar un único colegio de toda la ciudad.

Una decisión que deja fuera "a la inmensa mayoría" de centros y que demuestra, según los socialistas, la "ausencia total" de un proyecto educativo real por parte del equipo de Gobierno. "Toledo no merece este abandono. Mientras otros municipios han trabajado con seriedad y altura de miras, aquí se ha optado por hacer lo mínimo y encima mal", ha criticado el concejal socialista Teo García.

"Lamentamos que la práctica totalidad de los colegios de la ciudad se les excluya de la posibilidad de contar, de mejorar, de estar más adaptados al cambio climático, ahora que había una oportunidad con esta convocatoria que cubre el 85% del coste de la inversión. Y confiamos en que acepten al menos la subvención que han pedido", ha señalado.

El único centro incluido en la solicitud municipal ha sido el CEIP Alfonso VI, con una petición inicial de 209.908 euros que ha sido reducida por la Junta a 82.264 euros, al detectar que parte del proyecto presentado por el Ayuntamiento contenía actuaciones fuera de la convocatoria.

Finalmente, la Junta aportará 69.924 euros con fondos europeos, y el Consistorio apenas deberá poner 12.340 euros. Desde el Grupo Socialista subrayan además que se trata de una resolución provisional, por lo que esperan que, al menos, el Ayuntamiento acepte formalmente esta ayuda parcial y no cometa el error de rechazarla o dejarla caducar por desidia o desorganización.

"No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de voluntad política. El alcalde ha decidido, conscientemente, dejar fuera al resto de centros educativos. Y eso es intolerable", ha subrayado García, quien ha añadido que "no entendemos para qué sirve la Concejalía de Educación si no es capaz ni de presentar un proyecto serio y global para mejorar los colegios".

En este sentido, desde el PSOE recuerdan que cuando se presentó la solicitud, el concejal de Urbanismo Daniel Morcillo respondió públicamente que era competencia de la Concejalía de Obras, "lo que deja en evidencia la falta total de coordinación interna del equipo de Gobierno".

"Tienen una concejalía de Educación pero no la utilizan, porque ni siquiera consideran prioritarios los problemas que afectan directamente a los centros escolares. Es el reflejo más claro del descontrol y de que ni siquiera dentro del gobierno local saben quién debe asumir qué", ha señalado Teo García.

Desde el Grupo Socialista han puesto como ejemplo a Illescas, cuyo Ayuntamiento ha solicitado ayudas para los siete centros de la localidad y ha recibido más de 2 millones de euros. "Eso es tener proyecto. Eso es creer en la educación", ha recalcado Teo García.

"Sentimos, y es un hecho constatado, que, frente a otras poblaciones que han conseguido incluso climatizar la práctica totalidad de los colegios, este Gobierno municipal está más centrado en batallas políticas, incluso ideológicas, utilizando canales y medios del ayuntamiento que en el bienestar y la mejora y adaptación de los centros educativos para el bienestar de nuestros chicos, nuestras chicas, tal y como demanda la comunidad educativa y los consejos escolares", ha manifestado.

Bajo su punto de vista, Velázquez ha "fallado" a Toledo una vez más. "Ha vuelto a demostrar que su gobierno ni escucha, ni entiende, ni trabaja por las necesidades reales de esta ciudad", ha sentenciado el concejal socialista.