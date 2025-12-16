PSOE Toledo pregunta a Velázquez por qué Policía no sancionó a asistentes a una comida del PP por su falta de civismo

El PSOE acusa al alcalde de utilizar la Policía Local a su antojo y pide explicaciones por lo ocurrido en la comida navideña del PP. - PP

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha interpelado al alcalde, Carlos Velázquez, para que justifique y aclare por qué la Policía Local no intervino el pasado domingo ante quejas de los vecinos porque "cientos de asistentes a la comida navideña del Partido Popular asaltaron las aceras, obstaculizaron los pasos comunes, las entradas, las salidas y las rotondas al aparcar sus vehículos en zonas no permitidas para acudir al acto".

Se preguntan los socialistas el motivo que llevó a la Policía a no "poner orden y no hacer cumplir la normativa de circulación y dotar de seguridad los viales de la calle de los Concilios, cuando los vecinos y vecinas llamaban solicitando su presencia".

El PSOE señala en un comunicado que varios vecinos denunciaron públicamente que, "asustados por la obstrucción deliberada que sufrieron los viales, llamaron en reiteradas ocasiones a la Policía Local y que, a las 16.00 horas, les informaron de que ningún agente iba a intervenir, según ellos, porque así se lo habían ordenado".

Según relatan los vecinos afectados al PSOE, el comportamiento de los asistentes al acto organizado por el Partido Popular en un restaurante de la zona el domingo 14 de diciembre fue "completamente incívico y carente de respeto hacia los residentes de esta calle de la ciudad".

Los vecinos denuncian que se les impidió transitar con normalidad por las aceras --"algo especialmente grave para las personas con movilidad reducida"-- debido "a la invasión indiscriminada del espacio público por vehículos estacionados de forma irregular".

"Estos coches llegaron a bloquear rotondas, aceras y accesos a la urbanización. Desde el PSOE señalan que el alcalde es el primero que debería haber dado ejemplo como presidente del Partido Popular de la provincia de Toledo y anfitrión de la comida y no haber permitido de manera impune que los coches obstaculizan la movilidad y la ocupación de aceras y salidas de emergencia".

Ante estos hechos, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado por el Registro Oficial del Ayuntamiento de Toledo, a la concejala de Vox y vicealcaldesa, Inés Cañizares, en calidad de responsable del Área de Seguridad Ciudadana, un informe del oficial y del jefe de servicio, que estuvieran en activo el pasado domingo, con el registro oficial de las llamadas realizadas por la ciudadanía al 092, entre las 12.00 y las 18.00 horas, del domingo 14 de diciembre, para conocer el motivo que las propició y la respuesta dada.

"Queremos saber quién dio la orden de no intervenir para que la Policía Local no sancionara a los participantes en el acto del Partido Popular", ha reclamado el PSOE.