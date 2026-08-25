PSOE Toleo critica que la Ronda del Granadal permanezca cerrada a pesar de anunciarse su inauguración en junio

Vallas de obras en la Ronda del Granadal. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha criticado este martes que la Ronda del Granadal permanezca cerrada a pesar de haber sido recepcionada su obra el pasado 12 de junio y del anuncio del Ejecutivo municipal de su inminente inauguración el 30 de junio.

Para la edil del PSOE Alicia Escalante, la situación se ha convertido en "la prueba perfecta de cómo se deshace la propaganda de Carlos Velázquez cuando los vecinos y vecinas miran lo que ocurre realmente en la calle". "Se acabaron los titulares vacíos", ha declarado la concejala, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"Si la obra estaba terminada, ¿por qué sigue cerrada? Si no estaba terminada, ¿qué recepcionó exactamente el Ayuntamiento el 12 de junio? ¿Qué actuaciones quedan pendientes? ¿Está completamente certificada? ¿Se han justificado ya los fondos europeos? Velázquez tiene que responder con documentos, fechas y hechos, porque la propaganda ya no tapa lo que cualquiera puede comprobar sobre el terreno", ha cuestionado.

Escalante ha recordado que la intervención, financiada con fondos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, supone cerca de 690.000 euros, por lo que considera "inadmisible que se venda una obra como terminada mientras semanas después continúa cerrada y sin una explicación política convincente sobre lo que está sucediendo".

"Velázquez tiene una forma de gobernar cada vez más reconocible: primero fabrica el titular, después busca la fotografía y finalmente deja que la realidad llegue por detrás", ha señalado Escalante.

"Pero una obra municipal no termina cuando el alcalde decide anunciarlo. Termina cuando está realmente acabada, abierta y puede ser utilizada por quienes la han pagado", ha añadido.

Para la concejala socialista, "el Granadal vuelve a desmontar ese relato de una ciudad que avanza a golpe de propaganda".

Por ello, el PSOE ha reclamado conocer públicamente el acta de recepción, las certificaciones finales, los trabajos que continúan ejecutándose y el estado de justificación de los fondos europeos.

"Velázquez puede controlar sus titulares, pero no puede controlar la realidad", ha concluido Escalante.