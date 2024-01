PSOE de Tomelloso responde a la edil de Nuevas Tecnologías y niega la suplantación de un perfil institucional en redes

CIUDAD REAL, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Concejales del Grupo Municipal Socialista de Tomelloso (Ciudad Real) han respondido este martes a la acusación realizada este lunes por la concejal de Nuevas Tecnologías, Inés Losa, de haber suplantado un perfil institucional de la concejalía de Educación en la red social Facebook, negando los hechos.

En rueda de prensa, los ediles Raúl Zatón y Nazareth Rodrigo, han afirmado que las declaraciones de Losa "son completamente falsas", según ha informado el PSOE de Tomelloso por nota de prensa.

En concreto, Zatón ha manifestado estar indignado ante las declaraciones vertidas sobre la concejal Rodrigo y el PSOE de Tomelloso, calificándolas como sin fundamento. Zatón ha acusado que la propia edil de Nuevas Tecnologías, como el concejal Benjamín de Sebastián de "no saber que había que denunciar".

El concejal socialista ha cuestionado que miembros del Gobierno municipal hayan realizado estas acusaciones sin haber contactado con el anterior equipo de gobierno para esclarecer cual era la situación real.

Además, ha afirmado de que, de manera personal, ha interpuesto una denuncia por el hackeo de su cuenta personal, desde la que gestiona distintas redes sociales y en la que se encontraba la que mencionaban los concejales del equipo de Gobierno, que habría tenido lugar la pasada semana.

"Se trata de un hackeo a mi cuenta personal que he sufrido durante la pasada semana, y que ha hecho que perdiera durante un tiempo el acceso a las mismas, entre la que se encontraba la de Educación, página que he intentado poner en varias ocasiones traspasar al Ayuntamiento, la última de ellas el pasado noviembre", ha declarado Zatón.

Por su parte, Nazareth Rodrigo ha calificado las acusaciones de los concejales de gobierno de "rotundamente falsas", afirmando que, personalmente, no cuenta con acceso a la gestión del perfil desde el final del anterior mandato en 2023.

"Cuando ayer leí las graves acusaciones que se hacían hacia mi persona, haciéndome responsable de lo sucedido, no podía creerlo", ha declarado Rodrigo. "Lo primero porque, como digo, yo no tengo acceso a ese perfil desde junio. Lo segundo porque la concejala, Inés Losa, tiene mi teléfono personal, y al inicio de esta legislatura en la que ella comenzaba como concejala, me puse a su disposición para todo lo que necesitase y, entiendo que, una compañera, debería haberme llamado para comprobar lo que estaba pasando o preguntarme, cosa que, por supuesto, no ha sucedido, lo cual me decepciona y me deja claro que la intención del actual equipo de gobierno es acusar y denigrar por encima de la verdad", ha añadido.

La concejal socialista ha afirmado que el objetivo de las acusaciones es "ensuciar el trabajo" que ha detentad durante años en el Ayuntamiento y "generar un concepto deshonroso" de su persona. Por este motivo, ha anunciado que tomará acciones legales personalmente por posibles lesiones al derecho al honor.