PSOE ve la salida del jefe de Protección Civil Guadalajara un "cese encubierto" y Ayuntamiento alega motivos personales

GUADALAJARA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista sostiene que la salida de David de Diego Barbas como jefe de la Agrupación de Protección Civil de Guadalajara no se trató de una renuncia voluntaria, sino de un "cese encubierto" provocado por hechos "muy graves"; mientras que el concejal de Seguridad, Chema Antón, niega haber tenido conocimiento previo de supuestos antecedentes penales y puntualiza que dimitió por "motivos personales".

En una rueda de prensa celebrada este jueves, las concejalas socialistas Pilar Sánchez y Lucía de Luz calificaron la situación de "extrema gravedad" y acusaron al equipo de Gobierno de haber mantenido en el cargo a una persona "absolutamente incapacitada" para dirigir la agrupación.

"Este mes se conocía la renuncia del jefe de Protección Civil, pero no fue una renuncia voluntaria, sino un cese encubierto provocado por una situación escandalosa e insostenible", ha afirmado Pilar Sánchez.

Según la versión del PSOE, David de Diego fue nombrado jefe de la agrupación en julio de 2024 "pese a que sobre él pesaban antecedentes penales" y a que ya había sido apartado anteriormente del servicio. "El señor Antón era conocedor de toda esta situación", aseguró Sánchez, que sostuvo que existen testimonios de voluntarios y de agentes de la Policía Local que así lo acreditarían.

Entre las denuncias expuestas, las ediles socialistas señalaron que el exjefe carecería de carné de conducir y, aun así, "habría conducido no solo vehículos particulares, sino también de la propia agrupación", además de protagonizar "situaciones de comportamiento inadecuado, trato conflictivo y violento hacia sus propios compañeros".

Durante su etapa al frente del servicio, han añadido, se dieron de baja al menos 13 voluntarios. El PSOE también ha denunciado la desaparición y destrucción de material de la agrupación --incluidos recuerdos históricos, insignias, cuadros con reconocimientos y una televisión donada-- "bajo la excusa de que se estaba haciendo limpieza", hechos que, según dijeron, eran conocidos tanto por el concejal de Seguridad como por la alcaldesa, Ana Guarinos.

El punto de inflexión, según los socialistas, se produjo la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando el exjefe de Protección Civil habría protagonizado "tres incidentes" que generaron otras tantas llamadas a la centralita del 092. "Estamos hablando de agresiones a personas y de actos vandálicos, como la quema de contenedores", ha afirmado Sánchez, quien ha indicado que estos hechos motivaron la apertura de un expediente sancionador municipal y su cese efectivo en enero, "aunque Guarinos y Antón lo hayan querido vender como una renuncia voluntaria, ocultando la verdad".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Seguridad. "Se tienen que depurar responsabilidades y exigimos a la alcaldesa, Ana Guarinos, el cese inmediato del señor Antón por permitirlo y por su incapacidad para gestionar la concejalía", ha reclamado Sánchez.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista ha pedido a la regidora que dé explicaciones públicas: "No se puede esconder ni mirar para otro lado. Tiene que explicar con transparencia qué ha pasado y qué medidas se van a tomar para reconstruir la agrupación".

DIMISIÓN VOLUNTARIA

Tras la rueda de prensa socialista, el concejal de Seguridad, Chema Antón, ha negado las acusaciones y ha asegurado que la salida de David de Diego fue una dimisión voluntaria "por motivos personales", rechazando que se tratara de un cese encubierto. "No ha sido un cese como tal, dimitió por motivos personales", ha afirmado.

El edil ha defendido además que el exjefe de Protección Civil cumplía todos los requisitos exigidos para formar parte del voluntariado. "A esta persona, como a cualquier voluntario, se le exige un certificado oficial de carecer de antecedentes penales y un certificado de delitos sexuales, y los presentó; en su expediente figura que estaba todo en regla", ha sostenido.

Antón sí ha confirmado la existencia de un expediente sancionador abierto tras una denuncia reciente de la Policía Local. "Es cierto que hubo una denuncia a principios de enero por unos hechos relacionados con la quema de contenedores y el Ayuntamiento actuó como con cualquier otro ciudadano, abriendo el correspondiente expediente sancionador", ha explicado, subrayando que se trató de hechos ocurridos "en su ámbito personal".

Respecto a la acusación del PSOE aludiendo a que él conocía estos supuestos antecedentes del ya exjefe de Protección Civil por su anterior condición de policía local, el concejal lo ha negado "rotundamente". "Yo no conocía que tuviera ningún tipo de antecedentes".

Ha calificado además esa insinuación de "muy grave" y ha recordado que los miembros de las fuerzas de seguridad "no desvelamos ni divulgamos datos de intervenciones policiales".