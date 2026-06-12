PSOE y Vox tumban los presupuestos del equipo de Gobierno del PP en Bolaños de Calatrava

Pleno en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. - AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA

CIUDAD REAL, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (PP) ha visto rechazados sus presupuestos municipales para este año tras contar con el voto en contra de los siete concejales del PSOE y las dos ediles de Vox.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, las cuentas habían sido presentadas a la Comisión de Hacienda previa y se habían elevado al pleno con la abstención de Vox y PSOE y el apoyo del Partido Popular y del concejal no adscrito. Sin embargo, tras su debate en el pleno no han salido adelante.

Desde el equipo de Gobierno local reivindican que estos presupuestos suponían un decrecimiento del 1,52% respecto a los aprobados en el ejercicio 2025, presentaban unos gastos de 12.141.984,25 euros y unos ingresos de 12.142.025,38, con lo que se proponía su aprobación con un superávit de 41,13 euros.

La partida más importante era la dedicada al capítulo 1, de Personal, que ascendía a 5.530.096,27 euros; y la dedicada al capítulo 2, de Gasto corriente, que ascendía a 4.793.350,90 euros, así como la del capítulo 4, de Transferencias corrientes, que ascendia a 1.053.987,08 euros.

El margen para el capítulo 6, de Inversiones, era "muy escaso" y ascendia a la cantidad de 92.950 eurSo, condicionándose el resto de inversones a las que se esperan poder realizar con las subvenciones de la Diputación Provincial, principalmente.

El alcalde, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su lamento por no poder aprobar estas cuentas públicas que "permitirían actuar con más agilidad y eficiencia en favor del interés general" y se ha referido a la "escasa capacidad de maniobra para inversiones, que dependen de fuentes externas de financiación", como la Diputación provincial o incluso de la financiación ajena.

Valverde ha sostenido que este presupuesto se verá mejorado en estos capítulos con estas financiaciones "tal y como se ha demostrado con la liquidación del presupuesto de 2025, en donde finalmente se invirtieron más de 1.100.000 euros", y explicaba cómo la baja fiscalidad de Bolaños, con el 0,54% de IBI mantenido desde hace años, no permite mejorar la capacidad de ingresos para inversiones extrarodianrias, pero defendiendo que este presupuesto "recogía todo lo necesario para el mantenimento de la calidad de todos los servicioso públicos que presta el Ayuntamiento".

EL PSOE CRITICA LA FALTA DE DIÁLOGO

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que el rechazo a los presupuestos municipales de 2026 es "consecuencia directa de la falta de diálogo y de la negativa" del alcalde, Miguel Ángel Valverde, a negociar las cuentas con el PSOE, tal y como ha informado el partido en nota de prensa.

El portavoz socialista, Miguel Ángel de Toro, ha recordado que el alcalde llevó los presupuestos al pleno "sabiendo que no contaban con los apoyos necesarios para salir adelante". "Vox ya había manifestado públicamente que votaría en contra tras fracasar las negociaciones y, por parte del PSOE, ni siquiera existió un intento de diálogo por parte del alcalde", ha indicado.

De Toro ha denunciado que el Gobierno municipal "no facilitó el documento con la antelación comprometida" y que los concejales socialistas tuvieron acceso al mismo únicamente a través de la convocatoria de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 3 de junio.

"Todo indica que Valverde no tenía ninguna intención de negociar con el Grupo Socialista. Ha preferido presentar unos presupuestos condenados al fracaso antes que sentarse a hablar con la principal fuerza de la oposición", ha afirmado.

El portavoz socialista ha defendido que el voto contrario del PSOE responde tanto a las formas como al contenido de unas cuentas que "carecen de un proyecto de futuro para Bolaños".

"Estamos ante unos presupuestos de resignación, con una inversión municipal mínima para atender las necesidades reales del municipio y sin una estrategia clara de transformación y mejora de los servicios públicos", ha señalado.

ARREGLO DE LA VEREDA

En otro orden de cosas, la suma de Vox y PSOE también ha rechazado una propuesta del PP enmendada por los socialistas para pedir a la Junta el arreglo urgente de la Vereda, carretera perteneciente a la Administración regional a su paso por la localidad, según indica el Consistorio bolañego en nota de prensa.

Desde el equipo de Gobierno señalan que el mal estado de esta vía, que se está deteriorando paulatinamente por el elevado número de vehículos, muchos de ellos pesados que la atraviesan, camino también de otras localidades, llevó al alcalde a presentar una propuesta encaminada a que la Junta arreglase el firme de la travesía "al ser de su exclusiva competencia".

Así, desde el Gobierno local apuntan que, con la enmienda introducida por el PSOE y votada a favor por Vox, la medida exigida en la propuesta inicial se aplazaría hasta que el Ayuntamiento mejorarse la urbanización del conjunto de la Vereda, "condicionando así al municipio a no tener la calzada repavimentada hasta que no se acometiesen esas importantes obras por parte del ayuntamiento y que nada tienen que ver con el estado de la calzada".