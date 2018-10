El PSRM destaca que Rajoy "no ha dicho nada sobre los trasvases del Ebro y del Tajo-Segura" en su intervención en Murcia

Actualizado 25/11/2007 19:08:22 CET

MURCIA/TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha resaltado que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, "no ha dicho ni unas sola palabra sobre los trasvases del Ebro y del Tajo-Segura" durante su intervención en el acto público que el PP ofreció hoy en Murcia, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Así, Saura acusó a Rajoy de venir a Murcia "a filosofar sobre agua" a lo largo del evento, en el que el presidente del PP participó junto al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de Murcia y secretario general del PP regional, Miguel Ángel Cámara, ante un auditorio de unas 7.000 personas que ocupó el Pabellón Príncipe de Asturias de la ciudad, según la organización.

Sobre este punto, Saura preguntó a Rajoy "sí o no al trasvase del Ebro, y sí o no al trasvase Tajo-Segura", aunque añadió que "no queda ninguna duda de que el PP nos ha engañado a los murcianos con el tema del agua, porque Rajoy piensa que ya tiene seguro y de por vida el voto de los murcianos y lo que quiere ahora es ganar votos con Castilla-La Mancha y Aragón para ser presidente del Gobierno", matizó.

Por ello, consideró "evidente" que al PP "no le importa nada el tema del agua, salvo para ganar votos", a lo que añadió que "hemos visto como a Rajoy se le ha caído la mascara definitivamente en el mitin de hoy", y recordó que hace cuatro años este partido "decía un sí rotundo al trasvase del Ebro y hoy, sin embargo, ni siquiera mencionan el nombre de este río y mucho menos hablan de trasvases".

Sobre esta situación, Saura acusó al PP de "debatirse en la incoherencia y la falta de una alternativa clara sobre agua", y subrayó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero "está haciendo el trasvase del Júcar-Vinalopó con la oposición del PP, a la vez que mantiene el trasvase Tajo-Segura en contra de los criterios del PP de Castilla-La Mancha, y ha realizado el trasvase del Negratín al Almanzora en Andalucía".

De esta forma, preguntó "si Rajoy va a seguir haciendo filosofía en materia hídrica como candidato del PP, o le piensa decir que se calle a la consejera Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal", a quien atribuyó "no tener ningún pudor en decir que agua para Murcia desde el Tajo, ni para beber".

Al respecto, subrayó que la "única alternativa" a la escasez de agua en la Región y la "única política seria" que en este sentido se está haciendo en España "la está llevando a cabo el Gobierno de Zapatero, que se comprometió públicamente a que Murcia disponga de 300 hectómetros cúbicos más de agua y a la consolidación trasvase Tajo-Segura".

Por último, afirmó que Zapatero ha invertido durante esta legislatura en la Región de Murcia en materia de agua "cuatro veces más que en los ocho años en los que gobernó el PP", e indicó que el PSOE "ha trabajado con energía, con decisión y con dinero para que la región tengan en poco tiempo todo el agua que necesita".