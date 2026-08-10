Publicada en el BOE la resolución que declara Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Ruta de la Pasión Calatrava

Archivo - Los Armaos de Calzada de Calatrava. - GABINETE MULTIMEDIA - Archivo

CIUDAD REAL, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, que se conoció a mediados de julio, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la fiesta 'Ruta de la Pasión Calatrava' en Castilla-La Mancha.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tal y como publica el BOE y recoge Europa Press.

La Ruta de la Pasión Calatrava reúne durante la Semana Santa a los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, configurando un itinerario turístico y cultural único que permite conocer, entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, algunas de las manifestaciones más representativas de la religiosidad popular del Campo de Calatrava.

La declaración reconoce el carácter excepcional de una celebración que ha sabido conservar durante siglos un valioso patrimonio material e inmaterial, transmitido de generación en generación y convertido hoy en uno de los principales referentes de la Semana Santa española. Su origen se remonta a las antiguas cofradías de la Vera Cruz y a las tradiciones desarrolladas en el territorio de la Orden de Calatrava desde los siglos XVI y XVII, configurando una identidad cultural propia que continúa plenamente vigente.

Entre los elementos que hacen singular esta celebración destacan la presencia de los tradicionales armaos o compañías romanas, las escenificaciones de la Pasión, el Juego de las Caras, las bandas de música, la artesanía, la gastronomía tradicional y un conjunto de manifestaciones culturales que convierten la Semana Santa calatrava en una experiencia de gran riqueza patrimonial y etnográfica.

La Secretaría de Estado de Turismo ha valorado especialmente la continuidad de la celebración, su elevado grado de participación ciudadana, el modelo de cooperación entre los diez municipios que integran la Ruta, así como el trabajo desarrollado durante las últimas décadas para impulsar su promoción nacional e internacional. Desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2007 y posteriormente como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016, la Ruta de la Pasión Calatrava ha consolidado una estrategia conjunta de promoción que ha contribuido a reforzar su posicionamiento como producto turístico cultural de referencia.

Se trata de la séptima declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional en Castilla-La Mancha y la 90 del país.