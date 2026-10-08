Publicada la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobada recientemente por las Cortes de C-LM

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TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este jueves la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la región, aprobada por las Cortes regionales en la sesión plenaria el pasado 1 de octubre.

La nueva norma, elaborada desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, establece el marco regulador de los espectáculos públicos y las actividades recreativas en la región, y recoge los derechos y obligaciones de las personas organizadoras, participantes y público, así como las condiciones y requisitos para su celebración.

El texto contempla diferentes tipos de espectáculos y actividades, incluidos los que se desarrollan en establecimientos, locales, espacios abiertos y en la vía pública, teniendo en cuenta las distintas modalidades y formas de ocio existentes en la actualidad, y establece las condiciones administrativas necesarias para su organización y desarrollo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, regula aspectos relacionados con los horarios, el acceso y la admisión de público, la venta y reserva de entradas, las condiciones de seguridad y el control de aforos, así como las obligaciones de las personas titulares y organizadoras de los establecimientos y actividades.

La ley también incorpora disposiciones específicas relativas a la protección de la infancia y la adolescencia, el derecho al descanso y la convivencia ciudadana, además del régimen de inspección, infracciones y sanciones aplicable en este ámbito.

La nueva regulación sustituye a la normativa autonómica vigente desde 2011 y establece un nuevo catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas adaptado a las distintas modalidades existentes en la actualidad. La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.