La relación de alumnos por aula en el curso 2026/2027 será de 30 en la ESO y 32 para Bachillerato

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este viernes la resolución que establece para el curso 2026-2027 la relación de alumnos y alumnas por aula en los cursos de los distintos niveles educativos.

El texto indica que esta será de hasta un máximo de 22 en el segundo ciclo de Educación Infantil; 22 también para primer curso y segundo curso de Educación Primaria; 25 para el resto de los cursos de Educación Primaria; 30 para Educación Secundaria Obligatoria y 32 para Bachillerato.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que la resolución viene a continuar la senda marcada por el Ejecutivo autonómico desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page de bajada de ratios en todas las etapas educativas.

Así, el Gobierno de Castilla-La Mancha cumplirá su compromiso de bajada de la ratio progresiva para el segundo curso de Educación Primaria de cara al curso 2026-2027, según ha informado la Junta en un comunicado.

Amador Pastor ha asegurado que esta medida "permite mejorar la calidad de la enseñanza y ha recordado que cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha, la ratio de alumnado en la región estaba en 28 en Educación Infantil, 30 en Educación Primaria, 36 en Educación Secundaria Obligatoria y 40 en Bachillerato.