Publicado el Código ético, de buen gobierno y buena administración de la UCLM

Publicado 26/11/2018 9:21:57 CET

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes el código ético, de buen gobierno y buena administración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la institución académica.

El Código tiene por objeto explicitar, en el ámbito de actuación de la UCLM, los valores, principios, criterios y estándares de conducta que permitan incrementar los niveles de integridad, de responsabilidad, de imparcialidad, de ejemplaridad y de transparencia en el desarrollo de las misiones universitarias y en la gestión pública que la institución tienen encomendadas.

El texto se dirige a todas las personas y colectivos que componen la comunidad universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha y también orientará las relaciones de la Universidad y su personal con las administraciones públicas y otras entidades integrantes del Sector Público y con las organizaciones privadas y agentes sociales que se relacionan o colaboran con la UCLM.

El objetivo del mismo es recopilar un conjunto de compromisos éticos y hacerlos visibles a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general, según aparece publicado en el DOCM, recogido por Europa Press, donde se indica que el texto se publicará, además, en la web institucional y en el Portal de Transparencia de la UCLM.

El Código recoge, como principios de actuación generales el respeto como valor general que debe inspirar los comportamientos de todos los integrantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, el trato respetuoso que habrá de estar presente no solo en las relaciones personales sino también en todas las comunicaciones con independencia de su cauce de expresión y el impulso, protección y respeto del principio de igualdad y no discriminación, y en particular el de igualdad de género, que ha de suponer el compromiso decidido en la aplicación de políticas de género y en el respeto y aceptación de la pluralidad cultural y de los derechos humanos universales.

También la promoción como misión universitaria del conocimiento abierto, con pleno respeto a la autoría intelectual en todas las actividades académicas y profesionales que se desarrollen por los miembros de la comunidad universitaria, velando por la difusión del conocimiento y el reconocimiento adecuado de la autoría de las ideas, materiales o documentos que se utilicen.

El fomento y la protección de la participación de toda la comunidad en la vida universitaria, utilizando para ello los canales corporativos adecuados para la libre expresión de propuestas y las acciones necesarias para desarrollar las misiones universitarias y mejorar nuestra actividad, con el fomento del diálogo y la interacción con la sociedad, con el fin de consolidar una cultura organizativa flexible, basada en el pluralismo, el compromiso social y la colaboración institucional.

El desarrollo de procesos y actuaciones plenamente comprometidos con la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, objetivos irrenunciables para una comunidad universitaria emprendedora y creativa, abierta a la innovación educativa, institucional y tecnológica.

El trabajo y la actividad de los diferentes colectivos de la Universidad empeñados en la consecución de la excelencia en los servicios educativos, en la actividad docente e investigadora y en los - La responsabilidad, eficacia y eficiencia en la actividad que desarrollan los colectivos universitarios, fomentando la adecuada utilización de los medios y recursos de los que se dispone.

Y el compromiso de la Universidad para promover y difundir en la sociedad el conjunto de valores asociados tradicionalmente a la actividad y a la vida universitarias, en particular la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida, la libertad, la igualdad, el diálogo y el sentido crítico.



El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha podrá adoptar las medidas e instrucciones de desarrollo, difusión y aplicación de lo dispuesto en el presente acuerdo y para impulsar los objetivos y fines que inspiran el Código Ético, de Buen Gobierno y de Buena Administración. También adoptar las medidas necesarias para revisar su grado de cumplimiento.