Publicados los listados definitivos de admitidos en la adjudicación de las viviendas del Corral de Don Diego de Toledo

Archivo - Viviendas del Corral de Don Diego de Toledo. - OSCAR HUERTAS - Archivo

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda ha publicado este martes los listados definitivos de admitidos en el procedimiento de adjudicación de las cinco viviendas del Corral de Don Diego, en régimen de alquiler.

Los listados pueden ser consultados en la página web de la EMSVT, www.emsvtoledo.es, así como en los tablones de la EMSVT y del Ayuntamiento de Toledo.

Según informa el Consistorio, el sorteo se celebrará en un único acto público ante notario y tendrá lugar el próximo día 12 de febrero de 2026, a las 10.00 horas en el Centro Social del Distrito del Casco Histórico (Padilla), sito en calle Garcilaso de la Vega S/N de Toledo.

Según se recoge en el listado de admitidos publicado este martes, el desarrollo del sorteo para cada una de las tipologías de viviendas será el siguiente: Se incluirán en un bombo o saco tantas bolas numeradas como solicitudes admitidas contenga el listado de admitidos de la tipología de vivienda a sortear.

Después, se extraerá una única bola que determinará la primera persona seleccionada, a partir de la cual se tendrán por seleccionadas las que le sigan numéricamente en la lista definitiva de admitidos hasta cubrir el número de viviendas objeto de adjudicación.

Primero se sortearán las viviendas de tres dormitorios, después las de dos dormitorios y por último, las de tres dormitorios.

Las personas seleccionadas formarán el listado de adjudicatarios "provisionales" de cada una de las tipologías de vivienda, que contendrá un número de adjudicatarios equivalente al número de viviendas objeto de la adjudicación, ordenados según el orden de prioridad resultante del sorteo, según establece la base sexta de la convocatoria.

Los adjudicatarios provisionales pasarán a ser definitivos una vez que se compruebe por parte de la EMSVT el cumplimiento de los requisitos descritos en las bases.