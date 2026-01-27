El Ayuntamiento de Toledo confía en que las escaleras mecánicas del Miradero estén funcionando para primavera

Archivo - Escaleras del miradero. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo confía en que "para primavera" estén funcionando las escaleras mecánicas del Miradero, obra que se ha retrasado debido a las condiciones climatológicas.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa este martes, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha reconocido que el tiempo "ha sido muy regular", pero ha añadido que la obra en el Miradero "va bien".

Según ha incidido, el Ayuntamiento quiere asegurarse bien "la tranquilidad de todo" y por ello el retraso no lo considera "como tal" cuando "lo importante es garantizar que quede todo bien y que las escaleras funcionen".

Las obras de la cubierta del Miradero comenzaron en el mes de junio de 2025 y tenían previsto volver a poner en funcionamiento, en un plazo de cuatro meses, el último tramo del remonte de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos.

La actuación se realiza sobre una superficie de 400 metros cuadrados en la cubierta de este edificio para evitar las filtraciones que estaban dañando tanto a las escaleras como a los ascensores.