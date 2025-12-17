El público elige a La Cave como establecimiento ganador de la XXV Jornadas de la Tapa de Toledo

Ganadores de la XXV Jornadas de la Tapa de Toledo. - AHT

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) ha entregado los reconocimientos correspondientes a la XXV Jornadas de la Tapa de Toledo y la XI edición de Cócteles por Toledo, dos citas gastronómicas plenamente consolidadas en el calendario otoñal de la ciudad.

Con Cerveza La Sagra como patrocinador oficial, en esta edición han participado 46 establecimientos con tapa además de los 10 locales con cócteles. Del 13 al 30 de noviembre han ofrecido sus propuestas culinarias al público toledano, consolidando una iniciativa que cada año atrae a miles de consumidores. Durante este periodo se han servido aproximadamente 22.500 tapas y cerca de 500 cócteles, cifras que confirman el alto nivel de consumo y la fidelidad del público a esta iniciativa gastronómica.

Para la elección de la Mejor Tapa Popular, se han contabilizado 1.610 votos válidos, emitidos por consumidores que, conforme a las bases, han probado al menos cuatro tapas participantes, reforzando así el carácter participativo y representativo del resultado final.

ESTABLECIMIENTOS GANADORES

Tras el recuento de las votaciones populares los establecimientos mejor valorados han sido: primer premio para el establecimiento La Cave por su 'roll de corzo con crujiente de pistacho' como la tapa más votada de esta edición, acompañada de La Sagra como cerveza oficial del establecimiento.

El segundo premio para Restaurante Barrio, que revalida su presencia entre los favoritos del público, en esta ocasión, con su 'gyoza de buey con crema de shiitake, demi-glace de Jabugo, tierra de jamón y puntilla de huevo'; el tercer premio para el establecimiento Asador Txoko, que completa el podio de esta vigésimo quinta edición gracias a su tapa 'The Dogfather', un mini hot-dog brioche con secreto ibérico a baja temperatura, salsa inspirada en Jumpers y humo de madera.

En la modalidad de Cócteles por Toledo, el público ha reconocido como cócteles populares más votados el "Eugenia Rossé", elaborado con mezcal, sirope habanero picante, Aperol, zumo de limón y cava, del Hotel Eugenia de Montijo, y el daiquiri de albaricoque y tomillo de Los Cuatro Tiempos, ambos distinguidos con diploma en esta undécima edición

VALORACIÓN

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, ha destacado "el alto nivel de las propuestas gastronómicas presentadas este año, así como la excelente respuesta del público, que vuelve a demostrar la fortaleza y el atractivo de la hostelería toledana".

Palencia también ha subrayado que "las Jornadas de la Tapa y los Cócteles por Toledo no solo permiten mostrar el talento de nuestros hosteleros, sino que dinamizan el consumo en un mes clave para la ciudad y contribuyen a posicionar a Toledo como un referente gastronómico".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Toledo, Juan María Marín, ha querido agradecer y felicitar la trayectoria desarrollada por la AHT durante todos estos años con las Jornadas de la Tapa, así como la implicación de todas las personas que han participado en el certamen de coctelería, destacando que, a su juicio, "todos los participantes han sido ganadores".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas para la promoción del talento, la dinamización del sector y el impulso de la actividad económica local.

COLABORADORES Y PATROCINIO OFICIAL

La AHT ha agradecido el apoyo de todas las entidades que han hecho posible esta edición, con el patrocinio principal de Cerveza La Sagra, así como con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Coca-Cola y CaixaBank.

"Como marca toledana, para nosotros es un orgullo apoyar unas jornadas que reafirman el esfuerzo y el valor de nuestros hosteleros. Enhorabuena a los premiados y a todos los participantes. Agradecemos poder seguir formando parte de un proyecto que contribuye a que la ciudad siga siendo un referente gastronómico y cultural", ha dicho Carlos García, CEO de Cerveza La Sagra.

Un año más, todas las papeletas válidas han permitido a los consumidores participar en el sorteo de cinco bonos de consumición valorados en 50 euros, además del concurso en Instagram destinado a quienes compartieran sus tapas y cócteles preferidos mencionando a @ahttoledo y utilizando los hashtags oficiales #tapastoledo y #cocteltoledo.