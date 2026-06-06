Puertollano afronta obras en Fuente Agria, con cambio de grifos y desagüe, arreglo de escaleras y musealización

Archivo - La Fuente Agria de Puertollano - AYTO PUERTOLLANO - Archivo

CIUDAD REAL 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) planea unas obras de mejora en la Fuente Agria y su entorno que implicarán el cambio de grifos, modificación del canal de desagüe, arreglo de las escaleras y una musealización del entorno para facilitar el acceso y conocimiento del emblema por excelencia de Puertollano, declarado Bien de Interés Cultural y pieza clave del Geoparque Volcanes del Campo de Calatrava como máximo exponente de la arquitectura de hierro asociada a los manantiales de aguas ferruginosas.

Está previsto que la obra, una de las más importantes que se acometerán históricamente en el monumento por su trascendencia en el caudal, accesibilidad y estética del entorno, comience en las próximas semanas, han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El pasado mes de enero el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, avanzaba el proyecto de sustitución de los actuales caños de la Fuente Agria por grifos modelo "presto" con pulsadores de cierre temporizado que permitan cortar el caudal cuando no se utilicen ante la constatable disminución del caudal que está experimentando la fuente en los últimos lustros, fruto del cambio climático y del daño producido por las actuaciones urbanísticas acometidas en los últimos 15 años.

Ante este escenario, el Ayuntamiento encargó un estudio hidrogeológico para estudiar el interior de la fuente y medir el nivel del agua en la antigua barrica de madera protegida por la fundición de hierro adornada por las cabezas de leones que sostienen los caños. También ha realizado inspecciones, encargadas a la empresa Aquatec con el apoyo de Aguas de Puertollano, en viviendas situadas en las calles Ave María y vías adyacentes, con el objetivo de analizar las variaciones y la reducción del caudal.

El pasado mes de marzo la Fuente Agria también asistió a otro hito histórico, la inauguración de su iluminación artística, financiada por Fundación Iberdrola.

Las primeras noticias que hacen referencia al manantial de agua agria de Puertollano se recogen en documentos del siglo XIV que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, situándola en el ejido de San Gregorio y siendo utilizadas sus aguas para regar el huerto del cercano convento de San Francisco y para el consumo de los ciudadanos.

En la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la mejora de las comunicaciones y las distintas conexiones con otras poblaciones que se establecieron en Puertollano, hubo mucha afluencia de visitantes que iban a tomar las aguas del Ejido. El uso del ferrocarril también fue muy relevante para la llegada de público para la toma de baños. Fue en 1848 cuando se tomó la decisión de construir un balneario en el actual edificio de la Casa de Baños.

La construcción de la fuente actual data de 1910, cuando se realiza en cantería una fábrica octogonal con 9 filas de peldaños que, siguiendo igualmente una planta octogonal, van descendiendo de manera progresiva, rodeando por completo al surtidor que se encuentra rehundido en el terreno.

En 2018 el surgimiento de agua agria de Puertollano fue clasificado por el Instituto Geológico y Minero de España como Lugar de Interés Geológico (LIG) con el código Cls251 debido a su interés hidrogeológico.

El uso del agua agria de Puertollano se ha convertido en una costumbre o tradición para los habitantes de la ciudad y sus alrededores, con acciones cotidianas que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Puertollano que vincula la recogida de agua agria con la reunión y la charla de los vecinos.