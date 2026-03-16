Puertollano emprenderá acciones contra la empresa de bus urbano por incumplir bonificaciones a jubilados y discapacidad

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 16 (EUROPA PRESS)

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), José Antonio Barba, ha confirmado acciones administrativas contra la empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos por incumplimiento de las condiciones del contrato con el Consistorio, toda vez que los conductores están procediendo este lunes a cobrar íntegramente el precio del billete a mayores de 65 años y personas con discapacidad, unos hechos que además vulneran el acuerdo del pleno de la corporación del pasado mes de enero, que establecía las bonificaciones del 100%.

Según ha explicado Barba, la empresa instaló el pasado viernes un cartel en los autobuses advirtiendo de que a partir de este lunes se procedería a cobrar a jubilados y personas con discapacidad el precio del billete, un anuncio que vinculaba a una situación de impago de dos nóminas derivado, a su vez, de un supuesto retraso en el pago de las facturas de este servicio a la empresa concesionaria por parte del Ayuntamiento. No obstante, el concejal ha constatado que el Ayuntamiento se encuentra al día en el pago a la empresa, satisfechas todas las facturas presentadas hasta el 4 de marzo.

"El Ayuntamiento no debe nada", ha reiterado el edil en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha lamentado que este lunes la empresa haya decidido "meter presión y echar al pueblo encima" cobrando los billetes por una problemática laboral ajena al consistorio, pese que el pasado viernes se diera orden a la Policía Local de que retirara esos carteles. De hecho, este lunes la Policía Local ha inspeccionado de nuevo los autobuses y ha levantado, por el momento, hasta tres denuncias tras constatar los hechos.

Por su parte, la empresa, Aibus, ha justificado la decisión esgrimiendo que "hasta el momento no ha recibido la compensación pactada".

El concejal considera que "habrá que tomar medidas", ya que la empresa está incumpliendo con el pliego de condiciones del contrato, ratificado, además, en el pleno de la Corporación del pasado mes de enero.

En todo caso, reafirma que el servicio de transporte público de autobuses urbanos continúa siendo totalmente gratuito para las personas mayores de 65 años y para las personas con discapacidad.

En los mismos términos se ha expresado en las redes sociales el concejal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, quien ha lamentado que la empresa de transporte está cobrando el billete a estas personas, "saltándose el acuerdo de pleno en el que se aprobó la gratuidad". "El PP tiene que revertir esta situación de manera inmediata", subraya.

AIBUS DICE QUE EL AYUNTAMIENTO NO LE PAGA

De su lado, y en un comunicado, Aibus ha manifestado que no ha percibido hasta la fecha retribución alguna por la gratuidad aplicada a estos usuarios, "pese a tratarse de una cuestión que viene siendo objeto de controversia desde hace años y que, según se indica, se encuentra incorporada a las acciones judiciales promovidas por esta parte frente al Ayuntamiento de Puertollano".

Asimismo, Aibus hace constar que, durante el pasado mes de enero, se alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento conforme al cual la Administración municipal se comprometía a abonar, con efectos desde el 1 de febrero, la correspondiente compensación económica por cada pasajero beneficiario de la gratuidad, así como a facilitar a los usuarios un carné acreditativo que permitiera identificar de manera objetiva su derecho a dicha bonificación.

"En ejecución de dicho acuerdo, se emitió la factura correspondiente en fecha 1 de marzo, comprensiva de los viajeros que hicieron uso gratuito del servicio". Sin embargo, según expone esta mercantil, "no se ha recibido hasta el momento la compensación pactada, ni tampoco se ha procedido a la entrega de los carnés anunciados para acreditar la condición de beneficiario".

"Esta situación ha generado, en la práctica, una evidente dificultad operativa para el personal conductor, que carece de un instrumento válido, uniforme y suficiente para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los usuarios", dice. A juicio de la empresa, "esta circunstancia no puede resolverse trasladando a los trabajadores funciones de verificación documental impropias o susceptibles de generar conflictos con los pasajeros".

"Por ello, y con el exclusivo propósito de dotar al servicio de seguridad jurídica, claridad operativa y trato homogéneo a los usuarios, la empresa adoptó la decisión de supeditar la efectiva aplicación de la gratuidad a la previa disponibilidad del correspondiente carné acreditativo para cada beneficiario", asegura.

Aibus desea subrayar que esta medida "no responde a una voluntad de perjudicar a la ciudadanía, sino a la necesidad de evitar situaciones de inseguridad, discrepancias en la aplicación del criterio y tensiones innecesarias entre usuarios y personal del servicio".

Del mismo modo, la entidad rechaza las manifestaciones públicas que pretenden atribuir en exclusiva a la empresa la responsabilidad de la situación creada, cuando, según sostiene, "la falta de ejecución íntegra de los compromisos asumidos por la Administración municipal ha sido determinante en la problemática actual".

"La empresa lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los vecinos y vecinas de Puertollano, en especial a las personas mayores de 65 años y a las personas con discapacidad, y reitera su plena disposición al diálogo institucional para restablecer, con todas las garantías, un sistema de gratuidad que sea jurídicamente correcto, económicamente equilibrado y materialmente viable", concluye.