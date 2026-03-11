Puertollano inaugura la iluminación artística de su Fuente Agria, su "símbolo dulce y democrático"

Inauguración de la iluminación artística de la Fuente Agria. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano-García-Page; el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, han inaugurado este miércoles la nueva iluminación artística de la Fuente Agria de la ciudad industrial, un símbolo del municipio declarado Bien de Interés Cultural como máximo exponente de la arquitectura de hierro asociada a los manantiales de aguas ferruginosas del Campo de Calatrava.

La actuación, financiada por Fundación Iberdrola, ha supuesto una inversión de 34.521 euros e incorpora tecnología led de última generación para ofrecer una mayor eficiencia energética, sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2.

En el transcurso de un acto al que han acudido numerosos representantes institucionales, políticos y empresariales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "orgulloso" de la colaboración del Gobierno regional con Iberdrola, "incluso en proyectos a los que no les obliga ninguna ley", como es el caso de la restauración monumental de inmuebles históricos en Castilla-La Mancha, aunque también se ha referido a proyectos industriales "de mucha esperanza", como los llevados a cabo en Puertollano vinculados a la generación de hidrógeno verde para uso industrial.

García-Page ha realzado el carácter "simbólico" de la Fuente Agria, y de hecho ha rememorado que uno de sus primeros recuerdos de Puertollano, incluso antes de su relación familiar con la ciudad industrial, fue su visita a la fuente y las palabras de un "señor mayor", que le dijo que la Fuente Agria era el "símbolo amable" de la ciudad.

"Yo diría que incluso democrático por lo que implica el acto de compartir el mismo agua, incluso un símbolo dulce por lo que representa", ha remachado.

También ha destacado el carácter "sostenible" de un proyecto que tiene tiene un coste energético de apenas un euro por noche.

NUEVO CONSERVATORIO

En este contexto el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado su "compromiso" con la ciudad de Puertollano, materializado recientemente en obras como el paseo del Bosque o el nuevo Hospital, y ha avanzado que este jueves solicitará al Ayuntamiento de Puertollano los terrenos para "iniciar" el proyecto de construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música comprometido por la Junta de Comunidades.

Los terrenos, según avanzó en su momento al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, están situados en el antiguo matadero situado en la carretera de Almodóvar, a escasos metros de la ermita de la Virgen de Gracia y muy cerca de la ubicación del actual centro formativo.

EL COMPROMISO DE IBERDROLA

De su lado, el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, ha mostrado su "satisfacción y alegría" por la culminación de un proyecto que pone de relevancia "el compromiso con el arte y la cultura de la compañía", en su apuesta por iluminar edificios con valor histórico que realzan las señas de identidad de la Comunidad Autónoma. En este sentido, ha recordado que Iberdrola ha invertido más de 1,2 millones de euros en la restauración lumínica del patrimonio de Castilla-La Mancha.

En los mismos términos se ha manifestado el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha calificado este día como "muy importante" para la ciudad. Tras reconocer que fue el presidente, Emiliano García-Page, quien pidió a la Fundación Iberdrola que actuara para iluminar artísticamente la Fuente Agria, ha ensalzado el valor sentimental de este monumento desde sus inicios como balneario en el siglo XIX, embrión del desarrollo de una ciudad que vive en la actualidad una gran "transformación energética".

Asimismo, ha agradecido el compromiso de Iberdrola con la ciudad, primero con la instalación de una gran planta termosolar y luego con el desarrollo de la gran planta de hidrógeno verde para la fabricación de amoniaco en colaboración con Fertiberia, "un proyecto pionero en Europa".

LA NUEVA ILUMINACIÓN

La nueva iluminación de la Fuente Agria realza la arquitectura y el enclave histórico del manantial con un total de 16 luminarias, con unas temperaturas de color blanco cálido, que varían entre los 2.200 grados kelvin a los 2.700 de color ámbar extra cálido, dependiendo de las zonas a iluminar con mayor o menor intensidad.

La Fuente ha sido tratada como una "pieza de joyería en el interior de un museo" con luz cenital, tecnología led y pequeños focos con una proyección tenue, con una potencia de 1.020 vatios, que dan luminosidad tanto el interior y exterior.

La Fuente Agria fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 20 de marzo de 2024 por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.