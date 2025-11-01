Puy du Fou España abre la inscripción para la II edición de sus Premios de Literatura

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha presentado este miércoles, en el Real Casino de Madrid, la II Edición de los Premios de Literatura Puy du Fou España, un certamen que nació para celebrar la palabra escrita como vehículo de emoción, memoria y creatividad, y que se ha consolidado como una cita de referencia para los amantes de la Historia y la literatura.

La presentación ha contado con la presencia de Óscar Vázquez Lima, ganador de la I Edición de los premios; Carmen Posadas, reconocida autora internacional y jurado de los Premios de la I Edición; Antonio Pérez Henares, autor, padrino y presidente del jurado de los Premios; Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España; y Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España y CEO del grupo Puy du Fou.

Tras el éxito rotundo de su primera convocatoria, que reunió a más de 1.400 participantes de todo el país, los Premios de Literatura Puy du Fou España regresan con el objetivo de descubrir y apoyar nuevos talentos literarios, reafirmando la apuesta del parque por la cultura, la creatividad y el amor y respeto por la Historia.

La temática de esta segunda edición vuelve a centrarse en la Historia de España, desde la Prehistoria hasta el año 1930, y mantiene el formato del año anterior: relatos originales de un máximo de 20 páginas, con 12 finalistas y 5 premiados, que recibirán un total de 17.000 euros en galardones.

Con esta iniciativa, Puy du Fou España pretende encontrar, apoyar y fomentar el talento, a la vez que rescata de las páginas doradas de la Historia a los artistas que marcaron una época e inspiraron a las generaciones venideras.

UNOS PREMIOS COMPROMETIDOS CON LA HISTORIA

Se trata de unos premios "limpios, libres e independientes" cuyo objetivo es intensificar el vínculo entre creatividad, profesionalidad e Historia, reforzando la conexión entre el arte, la memoria y los valores universales que perduran a través del tiempo.

"El éxito de la primera edición nos confirmó que existe mucho talento en nuestro país deseando contar nuestra Historia. Con estos premios queremos seguir cultivando ese vínculo entre la memoria, la creatividad y el orgullo de lo que somos", ha declarado Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España y CEO del grupo Puy du Fou.

El escritor y periodista Antonio Pérez Henares, reconocido autor de destacadas novelas históricas como El Juglar, Cabeza de Vaca o La canción del Bisonte repite como padrino y presidente del jurado.

A su lado, un elenco de figuras de primer nivel en el panorama literario español velará por la imparcialidad y la excelencia de la selección, cuyo veredicto se emitirá ante notario.

"La extraordinaria respuesta del pasado año fue la mejor prueba de lo necesario del premio. El cumplimiento del compromiso de la más escrupulosa limpieza en su concesión, su mejor aval y la calidad y el talento aflorados en las obras presentadas en su primera convocatoria, la mayor esperanza de futuro", ha señalado Antonio Pérez Henares.

UN JURADO DE PRESTIGIO

El jurado de la pasada edición, que se mantuvo en secreto hasta la revelación de los ganadores, estuvo formado por nombres de gran relevancia dentro de la literatura española: Antonio Pérez Henares, José Calvo Poyato, Isabel San Sebastián, Carmen Posadas y Juan Eslava Galán.

Su diversidad de estilos y trayectorias garantizó un veredicto equilibrado y riguroso, que reafirmó la independencia y la calidad del certamen.

La escritora Carmen Posadas ha recordado su experiencia como jurado: "Fue una experiencia enriquecedora y sorprendente. Enriquecedora porque eran miradas muy diferentes e interesantes sobre la historia. Sorprendente, por la alta calidad de los textos. Un gran nivel".

CALENDARIO DEL CERTAMEN

Este jueves, 29 de octubre, ha tenido lugar la apertura de inscripciones y lanzamiento del libro con los relatos ganadores de 2025. El 31 de enero de 2026, se cerrará el plazo de recepción de obras. El 10 de abril tendrá lugar la publicación de los 12 finalistas. Y en primavera de 2026, se celebrará la gala de entrega de Premios en Puy du Fou España en Toledo.

Se concederá un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 3.000, un tercero de 2.000 euro y un cuarto y quinto de 1.000 euros cada uno.

Cada autor podrá presentar un único relato inédito, con una extensión máxima de 20 páginas, ambientado en un episodio o personaje de la Historia de España comprendida entre la Prehistoria y 1930.

Los interesados en presentar sus relatos podrán hacerlo a través de la web oficial de Puy du Fou España, donde encontrarán las bases completas del certamen y el formulario de inscripción. Para más información, los interesados pueden contactar también a través del siguiente correo electrónico premio.literario@puydufou.com.

1023209.1.260.149.20251101105154