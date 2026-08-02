Queda controlado el incendio de Puebla de Don Rodrigo

Incendio forestal en Puebla de Don Rodrigo. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este pasado sábado en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Don Rodrigo ha quedado controlado a las 19.50 horas de este domingo, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Este fuego ya había descendido a Situación Operativa Nivel 0 después de haber alcanzado el Nivel 1 en la tarde del sábado por medidas de protección a la población.

No obstante, aún están trabajando en la lucha contra las llamas 5 medios terrestres, con 18 personas; y 4 personas más de personal interno.

Las llamas eran detectadas a las 18.03 horas de este pasado sábado por un vigilante fijo.