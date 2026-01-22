Quer (Guadalajara) afronta este viernes un pleno decisivo para 'tumbar' al alcalde del PP

GUADALAJARA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quer (Guadalajara) celebrará este viernes 23 de enero, a las 12.00 horas, un pleno extraordinario en el que se debatirá y votará una moción de censura contra el actual alcalde, José Miguel Benítez (Partido Popular), propiciada por dos concejalas de esta misma formación con el apoyo del PSOE.

La iniciativa, registrada el 8 de enero de 2026, ha sido promovida por dos concejalas que habían sido electas por el PP (Gema Cañones y Verónica Beloso) y han pasado a ser no adscritas, junto con los dos ediles del PSOE, dando lugar a una alternativa mayoritaria en la Corporación municipal, que de prosperar, colocaría a Cañones como alcaldesa.

La moción, cuyo debate se celebrará conforme al calendario fijado por la normativa electoral, se presenta en un contexto de fuerte tensión interna en el seno del grupo municipal popular tras la ruptura de disciplina de las dos ediles que han firmado la iniciativa.

Gema Cañones y Verónica Beloso, ambas elegidas en la lista del PP en las elecciones municipales de 2023, han abandonado el grupo popular y ahora constan como concejalas no adscritas. Y junto a ellas, los dos ediles del PSOE, Jorge París y Laura Medina, son los que han firmado la moción de censura contra Benítez.

En las elecciones de 2023, el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta en Quer con 5 concejales frente a los 2 del PSOE. La ruptura de esa mayoría se ha materializado ahora con la salida de las dos concejalas disidentes, que suman con los socialistas los 4 apoyos necesarios para presentar formalmente la moción.

De prosperar, la moción abriría la puerta a un cambio de gobierno municipal en Quer, con la posibilidad de que una de las tránsfugas, concretamente Gema Cañones, acceda a la Alcaldía, tal como se refleja en la iniciativa registrada.

Las concejalas firmantes han argumentado su respaldo a la moción denunciando un estilo de gobierno que consideran "poco dialogante y excesivamente personalista" por parte del alcalde.

Desde el Partido Popular provincial, sin embargo, se ha calificado esta acción como una "artimaña" orquestada junto al PSOE, acusando a los socialistas de aprovechar la situación para debilitar a los populares y promoviendo un cambio que, a su juicio, contradice la voluntad expresada en las urnas.

La jornada se presenta como un momento político clave para Quer, en el que un cambio de gobierno local --tras más de una década de mayoría popular-- podría convertirse en realidad con el apoyo de concejales no adscritos y socialistas, un fenómeno que refleja tensiones políticas más amplias en municipios de la zona.