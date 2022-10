'Quercus', la ruta literaria que quiere llenar y visibilizar la España vaciada

El alcalde de Navas de Estena alerta de que cuando los pueblos estén en "peligro de extinción, se habrán dado cuenta por ahí fuera de que el problema no es el de la España vaciada, sino el de la España llena"

Aprovechar el tirón de un libro, que va ya por su séptima edición, para conectar con la naturaleza y poner en el mapa a un municipio de la llamada España vaciada. Eso es lo que está consiguiendo 'Quercus', la primera novela de la trilogía 'En la raya del infinito' que firma el toledano Rafael Cabanillas, con la localidad ciudadrealeña de Navas de Estena.

Este sábado, otros 120 integrantes de los clubes de lectura de las bibliotecas de Talavera de la Reina y de Noblejas que han realizado la ruta han podido visualizar algunos de los lugares que han inspirado al autor y que se ubican en el conocido Boquerón del Estena, en pleno Parque de Cabañeros.

Al margen del tirón literario de su obra, Cabanillas y su editorial Cuarto Centenario están poniendo empeño en poner visibilizar el "paisaje y el paisanaje de este territorio Quercus", que son los Montes de Toledo, esa parte de España que "ha sufrido un abandono secular".

Así lo ha denunciado el autor en el encuentro que, acompañado del alcalde, Isidro Corsino, y el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Manolo H.H., ha tenido este sábado con su legión de seguidores, eminentemente femeninas, al finalizar la ruta y tras degustar gastronomía monteña.

Cabanillas ha puesto el foco en el poder de la literatura y se ha mostrado "orgulloso" de que su libro contribuya a incentivar una zona como la de Navas de Estena, en "un mundo que está idiotizado por los medios y por las nuevas tecnologías".

De igual modo, tal y como relata su trilogía, ha denunciado el abuso que los latifundistas han cometido en estas zonas, retrasando de forma interesada la llegada del progreso a sus pobladores, a los que previamente les habían quitado la tierra, abocándoles "al hambre y a la miseria".

A modo de ejemplo, según narra en 'Valhondo' --la tercera parte de la trilogía--, donde ha volcado sus experiencias como maestro rural en la zona en los años 80, ha recordado que la única casa que tenía agua en esos pueblos olvidados era la del maestro. El resto de habitantes tenían que ir a recogerla al caño, trabajo que recaía siempre sobre las mujeres.

Por ello, tras resaltar el papel que las autonomías han tenido en la llegada del desarrollo de estas zonas, ha pedido a las administraciones "poner toda la carne en el asador", pues considera que con "valentía se puede cambiar este país".

En términos parecidos se ha expresado el alcalde de Navas de Estena, que tras hacer un repaso por la historia de esta localidad, que en la actualidad censa a 300 personas, ha lamentado que a partir del siglo XX y XXI hayan sufrido "más penas que glorias" y se vean "amenazados por una historia de calamidades y abandonos seculares, que han incrustado en la genética una dosis extra de lucha por la supervivencia".

"Lo de la España vaciada no es un problema acuciante para nosotros. Para cuando estemos en peligro de extinción se habrán dado cuenta por ahí fuera de que el problema no es el de la España vaciada, sino el de la España llena. Madrid está absorbiendo los recursos públicos y la economía privada de 300 kilómetros a su alrededor, despoblando no solo los pueblos sino las capitales de provincia", ha denunciado el regidor.

"Cuando tengan que arreglar su problema --ha manifestado--, darán con la solución al nuestro. Mientras tanto, solo tenemos que vigilar que no nos coloquen ninguna macrogranja, ninguna mina de tierras raras, ningún almacén de residuos o ningún macrohuerto solar que nos estropee lo más valioso que tenemos, nuestra salud y nuestro entorno".

Corsino ha finalizado mostrándose "muy contento" con la ruta 'Quercus', nueva fórmula que lleva visitantes a Navas de Estena, convirtiendo a la localidad en "el alma de territorio Querqus".

Por su parte, el periodista de RNE ha destacado que con su trilogía 'En la Raya del infinito' Cabanillas, además de "arañar el alma" de los lectores, "dando voz a personas olvidadas", les devuelve de forma cómplice al mundo rural, donde reviven las historias de nuestros abuelos, haciendo recordar que "que todos venimos de ahí".

Este comunicador, que dirige un espacio en la radio pública que se hace eco de esas zonas azotadas por el abandono y el envejecimiento de sus moradores, también ha hablado de esa España vaciada, en la que, según ha denunciado, "perdura la sangría iniciada en los años 50-60 del siglo XX". Por ello, ha criticado que este asunto se haya convertido en uno de los "mantras" que repiten de forma constante las diferentes administraciones, que siguen sin equiparar a estas comarcas en servicios e igualdad de oportunidades.