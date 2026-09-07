Radio Castilla-La Mancha estrena su temporada 25 con más actualidad, información de proximidad y radio en la calle - CMM

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio Castilla-La Mancha ha comenzado este lunes 7 de septiembre su temporada número 25, un curso especialmente significativo al coincidir con el cuarto de siglo de historia de la emisora. En esta temporada, la radio autonómica volverá a apostar por la actualidad regional y la información de proximidad como principales señas de identidad y reforzará ampliamente su presencia en las calles, con el objetivo de escuchar y acompañar a sus oyentes: los castellanomanchegos.

La nueva temporada de Radio Castilla-La Mancha se ha presentado con un programa especial, a modo de ficción, ambientado en un bloque de pisos que reúne a la comunidad de vecinos de la emisora autonómica. Conducido por Javier Mateo, el espacio recorre el bloque piso a piso, mostrando la estructura de la parrilla a través de esta comunidad vecinal, según ha informado el ente público en nota de prensa.

El director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha destacado que uno de los principales objetivos de este curso es "estar cerca de nuestros oyentes, que forman esta radio y crean comunidades". García ha subrayado que "queremos poner en valor el hecho diferencial de esta radio, que es un servicio público para nuestra comunidad y los castellanomanchegos".

Respecto a la nueva temporada, el director ha avanzado que "la programación seguirá una línea continuista", aunque habrá "nuevas secciones, nuevos colaboradores y nuevas formas de contar la actualidad que responden a los cambios que experimenta la vida".

El informativo matinal 'Castilla-La Mancha Hoy', conducido por Fernando Bernácer, se emitirá de lunes a viernes de 06.00 a 11.00 horas. Este espacio seguirá apostando por la información en tiempo real, con entrevistas a los protagonistas de la noticia y el objetivo de ser la primera referencia informativa del día en la región. A las 09.00 horas, se harán las desconexiones con los titulares de la información local en todas las delegaciones territoriales de Radio Castilla-La Mancha.

Por su parte, Juanma Lorente dirigirá el tramo magacín de 'Castilla-La Mancha Hoy' de 09.30 a 11.00 horas. Este programa conectará en directo con distintos puntos de la región, además de abordar temas sociales como la igualdad, el arte, la cultura, la ciencia, la salud o el medioambiente. El espacio radiofónico también saldrá habitualmente a las calles de la región para contar de primera mano las iniciativas que organizan los vecinos y todas las historias que forman parte de la vida de Castilla-La Mancha.

Una de las principales novedades es la incorporación de la sección 'Padres en la escuela' al tramo magacín, un espacio que ofrecerá recomendaciones para afrontar el día a día de la educación de los hijos. El jefe de Programas de Radio Castilla-La Mancha, Juanma Lorente, ha explicado que "nos sentaremos con padres y expertos para ayudar en esa tarea de ser mejores padres y tener mejores hijos". 'Padres en la escuela', además, se emitirá como un programa independiente y podrá escucharse en formato pódcast en la plataforma Playpódcast.es.

Las referencias informativas a mediodía y a la tarde serán 'Castilla-La Mancha a las 2', con Carmen Martín y Óscar Castellanos, y 'Castilla-La Mancha a las 8', con Francisco Madinabeitia, respectivamente. Dos espacios que ofrecerán la actualidad de la región con conexiones en directo y análisis de los temas que marcan la agenda informativa de Castilla-La Mancha.

Durante el fin de semana, 'Castilla-La Mancha Hoy Fin de Semana', con Fernando Chamizo, y 'Castilla-La Mancha a las 2 Fin de Semana', con Roberto Lancha, acercarán a los oyentes toda la actualidad y los acontecimientos más relevantes desde todos los puntos de la región.

MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO

'La Rotonda', con Joaquín Guzmán, 'La Tarde Suena Bien', con Pedro Ángel Sánchez, y 'Sólo con Música', con Juan Solo, seguirán siendo las grandes referencias musicales de la emisora tanto entre semana como sábados y domingos con sus respectivas comunidades de oyentes forjadas a través de sus mensajes de audio en los que los oyentes solicitan sus canciones favoritas, reflexionan o hacen dedicatorias.

Por su parte, 'De Hoy, No Pasa', con Gloria Santoro y Javier Mateo, regresa a las ondas de lunes a viernes a las 19.00 horas. En su tercera temporada, Santoro y Mateo mantendrán las entrevistas a las personalidades más destacadas de las redes sociales, la cultura, el arte o el espectáculo, así como tertulias más alocadas y colaboradores como los humoristas Jesús Arenas, Rubén Faura o Lore Navarro, el diseñador de moda Alejandro de Miguel o el DJ Yoikol, entre otros.

Por la noche, Eva Carrasco se pondrá al frente de 'Aquí Hay Duende', explorando la música flamenca en su esencia más pura, mientras que José María Cervantes conducirá 'La Noche Suena Bien', con un recorrido por la mejor música de la historia y las curiosidades de sus protagonistas.

Y los fines de semana, a partir de las 15.00 horas, Judith Mateo conducirá 'El Alma de Judith', un espacio que aportará los sonidos más rockeros del panorama nacional e internacional.

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS

La parrilla de los sábados y domingos de Radio Castilla-La Mancha estará formada por diferentes espacios especializados. La agroalimentación se verá reflejada en 'A pie de campo', con Jorge Jaramillo; la política en 'El Escaño', con Enrique Lumbreras; la cultura en 'La Colmena', con Vega Hernández; la ciencia en 'Investiga que no es poco', con Román Escudero; el cine y las series en 'Estamos de cine' y 'Estamos de cine: edición series', con Roberto Lancha; el misterio en 'El Dragón Invisible', con Jesús Ortega; las cuestiones sociales de la mano de los estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicación de Cuenca en 'El Ágora'; y la música del futuro en '808 Radio', con Juan Antonio Lorente 'Yoikol'.

Del mismo modo, Vicente Mateo se pondrá al frente de la undécima temporada de 'Solidarios', el programa que da voz a los proyectos humanitarios que protagonizan los castellanomanchegos dentro y fuera de nuestra comunidad.

La actualidad del mundo del toro tendrá su espacio en Radio Castilla-La Mancha, cada domingo a la medianoche, en 'Tiempo de toros', con José Miguel Martín de Blas, mientras que 'Paseo por tu mente', de la mano de Juanma Lorente, abordará asuntos relacionados con la salud mental.

DEPORTES

El deporte castellanomanchego será otra de las principales bazas informativas de la nueva temporada de Radio Castilla-La Mancha. De lunes a viernes, la edición diaria de '#CLMenJUEGO' ofrecerá de 15.00 a 16.00 horas toda la actualidad de nuestro deporte, con Manuel Martín de la Vega y Manolo Muñoz al frente. El programa contará con entrevistas a deportistas, tertulias, el día a día de los clubes regionales y las novedades de cada competición.

Asimismo, los fines de semana '#CLMenJUEGO GOLES', con Alberto Jiménez y David García, acercará a los oyentes toda la emoción de los estadios de la región. El programa ofrecerá los goles de todos los equipos regionales, desde el Albacete Balompié en LaLiga Hypermotion hasta Segunda y Tercera RFEF, además del mejor fútbol sala, el balonmano y el vóley.