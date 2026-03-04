Raphael y Pablo López actuarán en el Monasterio de Uclés en la tercera edición de 'Uclés es Música'

Archivo - El cantante Pablo López. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CUENCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Raphael y Pablo López serán los protagonistas de la tercera edición de 'Uclés es Música', el ciclo de conciertos que se celebra en el patio barroco del Monasterio de Uclés, tal y como ha confirmado el Monasterio en sus redes sociales.

Raphael, leyenda viva de la canción española, actuará el 26 de junio en la localidad conquense, mientras que la actuación del músico de Fuengirola, que saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo, está programada para el día 20 de junio.

Próximamente saldrán a la venta las entradas para estos dos conciertos y para los que se celebrarán en las caballerizas del monasterio, donde se da visibilidad a artistas emergentes.

Ludovico Einaudi, Dulce Pontes, Ara Malikian, Andrés Calamaro, Los Pecos y José Merce son algunos de los artistas que han actuado en el escenario de 'Uclés es Música'.