Sin rastro del supuesto gran felino visto en la toledana Sierra de San Vicente, donde se sigue trabajando en su búsqueda

Archivo - El SEPRONA. Foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo en preventivo habilitado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para captar al supuesto gran felino avistado en el entorno de la toledana Sierra de San Vicente continúa trabajando en la zona, aunque de momento no se ha descubierto ningún rastro del animal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que indican que efectivos de la Benemérita peinan con drones y otros instrumentos el entorno del lugar, donde no se han registrado llamadas ni avisos sobre el supuesto avistamiento.

Dichas fuentes aseguran que se está contactando con propietarios de perros de grandes dimensiones, tipo dogo alemán, rastreando sus chips identificativos, por si lo avistado fuese un can.

Fue este miércoles cuando la llamada de un particular desde una carretera provincial en el término municipal de Navamorcuende (Toledo), avisando sobre el supuesto avistamiento de un gran felino, lo que activó un operativo en preventivo en la Sierra de San Vicente.

Según informaba el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la llamada fue realizada sobre las 10.43 horas desde el kilómetro 9 de la carretera TO-1375, cuando el particular detuvo el vehículo que conducía para llamar a los servicios de emergencias y comunicar que había visto fugazmente a un animal que había identificado con un gran felino.

Tras el aviso, los servicios de emergencias se han puesto en contacto con el centro zoológico situado en Hinojosa de San Vicente, el espacio más cercano del que podría haber procedido un gran felino, no constando la ausencia de ningún animal de este tipo de sus instalaciones.

"De nuestras instalaciones no falta ningún animal", aseguraba el centro zoológico en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Instagram, advirtiendo sobre el emprendimiento de acciones legales contra las personas que realicen acusaciones públicas al respecto.

A pesar de ello, ayuntamientos de la zona emitían bandos con advertencias a la población de los municipios. Así el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, a las 14.17 horas publicaba un lacónico mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook informando de que habían recibido "aviso de Guardia Civil de un posible avistamiento de un león por las inmediaciones del convento en la Sierra". "De momento no hay mas información, por favor extremen las precauciones", añade el comunicado.

Tras ese el mensaje de este miércoles, el Consistorio no ha vuelto a informar sobre el asunto.

AVISTAMIENTOS DE GRANDES FELINOS

El de la Sierra de San Vicente no es el primer caso de una denuncia por el supuesto avistamiento de un gran felino. En ninguno de los casos se encontró a ningún animal exótico, desarticulándose los operativos de búsqueda y captura tras identificar el avistamiento con algún tipo de animal doméstico o simplemente sin dar con ningún indicio de la presencia del animal.

En Berja, Almería, el Seprona, la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente fueron movilizados en agosto de 2013 tras el avistamiento de un supuesto "gran felino negro" el 21 de agosto de aquel año.

Tras un complejo dispositivo con jaulas y cámaras de videovigilancia, en octubre de aquel año tan solo se daba cuenta de perros de grandes dimensiones en la zona.

"Hasta el 25 de septiembre, las imágenes recogidas por las cámaras de paso instaladas por la Junta de Andalucía en el parque periurbano no registraron ni rastro del gran felino negro cuyo presunto avistamiento obligó a cerrar al público el paraje durante casi dos semanas en agosto pero sí númerosos testimonios gráficos del deambular de ejemplares de la fauna autóctona como "gatos, zorros y jabalíes", exponía un artículo publicado por Europa Press en esas fechas.

En el verano de 2017 la alarma se produjo en la Sierra Norte de Guadalajara, tras un nuevo supuesto avistamiento el 23 de junio de ese año en el valle del río Cañamares. En enero de 2018 la Guardia Civil confirmaría que el pretendido felino era en realidad un perro negro.

En verano de 2020 fue el municipio granadino de Ventas de Huelma el que se vio envuelto en la alarma, obligando a una nueva movilización de recursos de emergencia que se desactivaron el 25 de septiembre sin dar con el supuesto animal, según recogía Europa Press en esas fechas.

Al año siguiente, en 2021, el municipio de Cieza, en la Región de Murcia, llegaba a cerrar el tráfico al Paseo Ribereño ante el miedo generado por, en esta ocasión, dos felinos avistados, según recogía el teletipo de Europa Press del 20 de agosto de ese año.

Un acontecimiento similar se produjo en en la zona de Benharás de Los Barrios, en la provincia de Cádiz en 2023. Según recogía el teletipo de Europa Press del 3 de enero de ese año, la alarma se habría desatado por un vídeo en el que se apreciaba a un felino blanco, obligando nuevamente a los agentes de cuerpos de seguridad y de medio ambiente a movilizarse, sin que quedase jamás acreditada la presencia de un animal exótico en la zona.