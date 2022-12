Real Conservatorio de Música de Diputación Albacete interpretará villancicos a ritmo de jazz en favor 'Yo me pido vida'

ALBACETE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Big Band del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación de Albacete ofrecerá este martes, 20 de noviembre, un concierto solidario a beneficio de la asociación 'Yo me pido vida'.

Así, esta cita musical contará para su desarrollo con la colaboración de estudiantes de Enseñanzas Elementales de Danza, y también con la participación del alumnado de la especialidad de Canto.

Durante el espectáculo, titulado 'Jazz Dance Christmas', se interpretarán quince piezas en clave de jazz entre las que destacan conocidos villancicos como: 'Santa Claus is Coming to town', 'Here Come Santa Claus', 'Jingle Bells Rock' o 'Rudolf thered-nosed reindeer'.

Además, el público asistente también podrá disfrutar del popular tema de Mariah Carey que se ha convertido en todo un himno de esta mágica época del año: 'All I want for Christmas is you'.

Todo ello, gracias a un evento musical que alterna temas vocales e instrumentales con coreografías adaptadas para esta cita a beneficio de una entidad que lucha para impulsar la concienciación social en torno a la importancia de la donación de médula, así como para favorecer la recaudación de donativos con los que contribuir a la investigación de las enfermedades oncohematológicas, ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

La Asociación 'Yo me pido vida' suma a esta colaboración extraordinaria, el apoyo directo de la institución presidida por Santi Cabañero, ya que desde el Servicio de Imprenta de la Diputación se viene editando un calendario solidario del que se han impreso más de 500 ejemplares, en su edición de 2023, para ayudar a la entidad presidida por María Carrilero en la gran labor social que desempeña.

Esta nueva cita solidaria impulsada por el Conservatorio dependiente de la Diputación tendrá lugar el martes 20 de diciembre a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de Albacete, y aquellas personas que deseen asistir podrán adquirir su entrada-donativo a través del portal web www.globalentradas.com por un precio de 5 euros.