Reanudada circulación ferroviaria en Guadalajara, cortada tras la muerte de una persona arrollada por un tren

Archivo - Imagen de la estación de tren de Guadalajara. - GOOGLE STREET VIEW - Archivo

GUADALAJARA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de Guadalajara ha quedado reanudada este martes sobre las 13.20 horas, tras quedar cortada por el fallecimiento de una persona arrollada por un tren, a la altura del kilómetro 56 de la vía ferroviaria de Cercanías.

El suceso, del que se ha dado aviso a las 10.09 horas, ha provocado el corte de la vía ferroviaria, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha confirmado fallecimiento, así como los bomberos de Guadalajara, la Policía Nacional y la Policía Local.

Igualmente, se ha dado aviso a Renfe y a Adif, que ha procedido a cortar la vía de Cercanías.