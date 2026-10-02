Reanudan la búsqueda del menor desaparecido en Toledo este martes

Cartel de un menor desaparecido en Toledo - SOS DESAPARECIDOS

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reanudado este viernes el dispositivo de búsqueda para localizar a Diego L., el menor de 16 años, desaparecido el pasado 29 de septiembre en Toledo capital.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el dispositivo se ha reanudado a las 9.30 horas y se prolongará durante toda la jornada mientras haya luz.

La última vez que se vio a este joven fue en una zona próxima al río, es por ello que se está buscando en el entorno del Puente de San Martín. Este viernes se ha ampliado la búsqueda vía terrestre en esta zona, llegando a la parte más cercana al campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Organizado por Policía Nacional, en el dispositivo participan guías caninos procedentes de Madrid, los GEOS, la unidad subacuática, drones, seguridad ciudadana de Toledo, bomberos de Toledo y Policía Local.

Tras la denuncia interpuesta por los padres se ha abierto una investigación. Según SOS Desaparecidos, este joven mide 1,64 estatura, es de complexión delgada y en el momento de la desaparición vestía un chándal de color negro.