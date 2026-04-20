Recamder alerta en Bruselas que renunciar a los fondos Leader "supone condenar al medio rural al abandono"

Los represenantes de Recamder en Bruselas. - RECAMDER

La Asamblea insta a los representantes españoles en la UE a a defender estos fondos evitando recortes TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha alertado este lunes desde Bruselas que "renunciar a los fondos Leader supone condenar al medio rural al abandono", al tiempo que ha incidido en la necesidad de "una Europa que siga confiando en Leader, en sus territorios rurales y en las personas que viven en ellos".

De este modo, Recamder ha mostrado en las instituciones europeas su enérgico rechazo a los recortes de la PAC recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 que afectarían de lleno al futuro de los pueblos.

Los presidentes y gerentes de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en la región han defendido la importancia de los fondos europeos Leader y han exigido que se mantenga una financiación específica, sólida y claramente identificada.

Según informa Recamder, lo han hecho en representación de 884 municipios, de miles de empresarios y emprendedores que han apostado por invertir en el medio rural y de más de 1,2 millones de personas que residen en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y que quieren seguir haciéndolo.

Portando una pancarta en la que podía leerse, en castellano y en inglés, el mensaje 'Von Der Leyen: El medio rural sostiene Europa.

Leader, con financiación garantizada, es esencial para nuestros pueblos', las personas que trabajan por el desarrollo rural en Castilla-La Mancha también han pedido que se establezca un porcentaje mínimo obligatorio de fondos destinados a Leader dentro de la PAC o del marco financiero correspondiente.

La intensa jornada ha comenzado en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha mantenido una reunión con eurodiputados y personal técnico, que ha contado tabién con la participación del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En este contexto, Ortega, tras resaltar que "Leader es una herramienta que ha demostrado con creces su utilidad, su éxito y su papel como palanca de desarrollo en el medio rural", ha defendido que "no es ningún experimento, sino algo que funciona, que crea empleo local, fomenta el emprendimiento, apoya la innovación rural, garantiza servicios esenciales, mejora la competitividad de las empresas rurales, fomenta la sostenibilidad ambiental y genera arraigo".

Dicho esto, ha añadido qque "otra de las fortalezas de este modelo es que ha logrado convertir a los habitantes del medio rural en protagonistas del desarrollo de sus territorios y no en meros espectadores, además de ser una de las políticas mejor valoradas por considerarla la más transparente y la que permite que los fondos lleguen rápidamente a sus beneficiarios".

"En Castilla-La Mancha estamos consiguiendo que la gente vuelva al medio rural, y lo estamos haciendo gracias a Leader, al trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y al apoyo firme del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha señalado.

ASAMBLEA Y ACUERDO MARCO

Recamder ha celebrado su Asamblea General Ordinaria y ha ratificado el acuerdo que se ha entregado por la tarde a la Comisión Europea. En este acuerdo en defensa del medio rural y de una financiación adecuada para Leader en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, se recuerda que la Política Agrícola Común (PAC) y los programas de desarrollo rural son "instrumentos fundamentales para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las comunidades rurales".

"Por ello, mantener la financiación actual de la PAC y de Leader es una medida estratégica para proteger el medio rural, apoyar la producción de alimentos de calidad, fortalecer la economía local, combatir la despoblación de las zonas rurales y garantizar que nuestros pueblos sigan vivos y habitables", reivindican.

En este sentido, el documento expresa el rechazo firme a la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 por su impacto negativo en la Política Agraria Común (PAC) y el desarrollo rural, así como rechazar los recortes y el modelo de 'Fondo Único' puesto que elimina asignaciones específicas y debilita la gobernanza local.

También se exige el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC en los niveles de la programación 2014/2020, solicitar a las instituciones europeas la continuidad de la financiación para el desarrollo rural (Leader) como herramienta esencial y mantener, al menos, los fondos asignados en el periodo 2014-2022.

Del mismo modo, se insta a los representantes españoles en la Unión Europea a defender estos fondos evitando recortes que perjudiquen al medio rural y garantizando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

También se han entregado en el Parlamento Europeo las más de 4.000 firmas recogidas en la región en apoyo al Manifiesto de Recamder en Defensa del Medio Rural, un manifiesto al que se han adherido las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, ayuntamientos, empresas, asociaciones, cooperativas y sindicatos, además de organizaciones como APAG, Asaja, UPA, COAG, Cecam-CEOE Cepyme, Fademur, Afammer, Ecologistas en Acción y personas particulares.

Además, un total de 65 Grupos de Desarrollo Rural han firmado este manifiesto, entre ellos, los 29 Grupos de Castilla-La Mancha y 33 Grupos del resto de España, de Francia y de Italia.