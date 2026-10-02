Recamder defiende ante el Comité de las Regiones que el "derecho" a quedarse en los pueblos "exige recursos y servicios"

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, en la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones. - RECAMDER

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha reivindicado ante el Comité Europeo de las Regiones la necesidad de dotar al medio rural de recursos, servicios y oportunidades para garantizar el derecho de las personas a permanecer en sus pueblos.

Ortega, que ha intervenido en el debate 'El derecho a quedarse: Europa para las zonas rurales', celebrado en el marco de la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regionales que por primera vez se ha celebrado en Toledo, ha defendido que quedarse en un pueblo "no debería ser una decisión heroica ni debería exigir renunciar a determinados servicios, oportunidades laborales o posibilidades de desarrollo personal".

"Quien quiera vivir en un pueblo tiene que poder hacerlo en condiciones de igualdad. No podemos pedir a nuestros jóvenes que se queden si cuando terminan sus estudios no encuentran empleo. No podemos pedir a una familia que se instale en un pequeño municipio si no tiene garantizado el acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a una buena conexión digital o a una vivienda. Y tampoco podemos hablar de futuro rural si una persona emprendedora encuentra más dificultades para poner en marcha un negocio por el mero hecho de hacerlo en un municipio pequeño", ha defendido Ortega, que ha añadido que es fundamental facilitar la actividad económica y el emprendimiento en los pueblos.

"Abrir una peluquería, un comercio, una guardería pueden parecer proyectos pequeños, pero son grandes iniciativas para fijar población en el medio rural, asegurar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos, y generar empleo y riqueza", ha asegurado.

En este contexto, y tras reivindicar el papel que desempeña Leader en los pueblos, el el presidente de Recamder ha pedido a Europa mantenga la financiación específica para el desarrollo rural y que Leader cuente con un mínimo obligatorio de fondos reservado, suficiente y claramente identificado.

El presidente de Recamder ha recordado la celebración del II Foro de Desarrollo Rural hace unos días en Sigüenza y ha apuntado que las propuestas recogidas en el Manifiesto aprobado en ese encuentro tienen como objetivo no frenar las posibilidades de desarrollo de los pequeños municipios, una reivindicación que también ha trasladado al ámbito europeo.

"Nuestros pueblos producen alimentos, conservan nuestros paisajes, mantienen nuestro patrimonio, generan energía, cuidan nuestros recursos naturales y sostienen una parte esencial de nuestra identidad. Pero no podemos pedir al medio rural que siga aportando todo eso si después no garantizamos las condiciones para que las personas puedan vivir en él. Ese es el reto que tenemos por delante y donde los Grupos de Desarrollo Rural seguimos siendo muy necesarios".

"El medio rural tiene voz, tiene ideas, tiene capacidad y tiene talento. Tan sólo necesita que no se le corten las alas, que se apueste por él y por su futuro, porque así cada vez más personas decidirán quedarse y estaremos combatiendo al mismo tiempo el problema de la despoblación en el medio rural y la superpoblación que padecen las grandes ciudades", ha concluido Jesús Ortega.