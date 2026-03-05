Rechazada la PNL de Vox que prohíbe el burka y el niqab, que la Junta tacha de "supremacista" e "incoherente"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David moreno - CARMEN TOL2

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Vox por la que pretende establecer la prohibición del burka y el niqap en espacios públicos, una iniciativa que ha sido apoyada por el PP mientras que la mayoría socialista ha votado en contra; mientras el Gobierno regional la ha tachado de "supremacista" e "incoherente".

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha sido el encargado de defender la PNL de su partido para lamentar que la bancada socialista se vaya a posicionar en contra alegando "excusas" como que no le convence, que la exposición de motivos "no es la mejor" o que las modificaciones legales "no son apropiadas".

"Pero su abstención o su no rotundo al burka y al niqab no se entiende, cuando incluso el otro día la consejera de Igualdad se mostró en contra", ha añadido.

"La mujer no es un mueble que se pueda tapar. El burka y el niqab son cárceles de tela, una mazmorra textil para someter a las mujeres y para liberarlas de estas cárceles de tela hay que empezar votando sí a la proposición que hoy les planteamos. La abstención o el voto en contra supone avalar estas cárceles de tela", ha señalado.

Así, Moreno ha justificado esta iniciativa afirmando que tiene tres "ingredientes básicos" como son la dignidad y la libertad de los españoles, especialmente de las mujeres, la seguridad en los espacios públicos y unos principios "básicos" de toda convivencia "que no son negociables", para "frenar" lo que ha considerado "una invasión islámica en Europa".

"No hay que prohibir el burka y el niqab solo porque son un peligro para la seguridad, sino porque son contrarios a nuestra identidad española y a nuestra concepción del mundo, ya que en Europa la mujer no está subordinada al hombre. Estas son las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas del PSOE y del PP", ha sostenido.

Ha afirmado también que "no se trata de una cuestión de sentimientos religiosos", sino "del peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental". "Defender la dignidad de la mujer no es negociable, como tampoco es negociable que queramos seguir siendo España. Es imprescindible, por tanto, una respuesta en defensa de los principios que sustentan la cultura y la sociedad española", ha añadido.

Se ha dirigido en concreto al PP para preguntarle qué opina al respecto y poner como ejemplo aquellos municipios de España o parlamentos regionales en los que los 'populares' apoyaron la iniciativa de Vox. "¿Qué harán hoy, señorías del PP, votarán a favor, se abstendrán o votarán en contra?", se ha preguntado.

La PNL de Vox pide que se incorpore al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio públicos del burka y el niqab con objeto de establecer su carácter ilícito y que se sancione su utilización.

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES

La diputada del PP Tania Andicoberry ha dejado claro que los 'populares' creen "firmemente" en tres principios "fundamentales" inseparables en una democracia como la española, como son la libertad, la igualdad entre mujeres y hombres y la seguridad jurídica en el espacio público. "Esos tres principios, que son irrenunciables, espero que sean compartidos por todos los grupos parlamentarios que nos encontramos aquí hoy".

A ello ha añadido que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a su dignidad no son "renunciables y no son negociables" en una sociedad democrática. "Hombres y mujeres somos iguales y eso debe ponerse en valor en todo momento y en todas las circunstancias", ha apuntado.

"Cuando una mujer camina por la calle sin rostro, sin identidad, sin posibilidad de ser reconocida como individuo, no estamos ante un mero debate sobre una prenda de ropa, estamos ante un debate sobre dignidad, sobre igualdad y sobre libertad real de las mujeres", ha sostenido.

Ha señalado así que la postura del PP está en la ponencia política del partido aprobada en julio de 2025 y que dice que 'ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan o oprimen a la mujer'. "El burka o niqap suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad y el cumplimiento de la ley", ha dicho.

Respecto a la PNL, ha apuntado que lo que se debate este jueves es su toma en consideración. "No es el texto que desearía el PP, pero es un paso adelante que creo que firmemente y de forma responsable todos debemos llevar a cabo", por lo que ha pedido "coherencia" al PSOE para que vote a favor "y podamos avanzar en la tramitación parlamentariamente este texto, mejorarlo y enriquecerlo cada uno desde nuestro punto de vista".

POSE: DISCURSO DE VOX DE XENÓFOBO

La portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha lamentado que, como se temía, el discurso de Vox no haya ido por el humanismo sino por el "populismo", para añadir seguidamente que el burka o el niqab "no son símbolo del feminismo" y que los socialistas no defienden "ni una ni otra prenda".

Ha dicho que la iniciativa que plantea Vox "pretenda presentarse como una defensa de la mujer" cuando las palabras de su presidente en las Cortes "destilaban xenofobia". "Además, resulta especialmente llamativo que se invoque la protección de la dignidad de las mujeres desde un partido que allí donde están gobernando, de la mano del PP, ha promovido recortes y retrocesos en las políticas de igualdad y han cuestionado herramientas básicas contra la violencia machista".

"Es una prohibición general dirigida a una minoría concreta, construida sobre el miedo y envuelta en un discurso que utiliza el feminismo como coartada para señalar y excluir, y el PP lo consiente", ha indicado, para afirmar que "el uso del burka en España es residual. No estamos ante una práctica extendida que esté generando tensiones sociales generalizadas".

Bajo su punto de vista, "se está creando una sensación de alarma que no se corresponde con los hechos" y no se está resolviendo un problema "sino construyéndolo". "Vox está pidiendo con esta iniciativa legislar sobre lo excepcional, como si fuera la norma, como si fuera lo extendido, como si fuera lo generalizado. Y esto es claramente una forma de distorsionar la realidad".

"La liberación no se impone, se construye con educación, con políticas públicas efectivas, con igualdad o con independencia económica", ha apuntado, para decir a Vox que las mujeres no son "un campo de batalla ideológico" ni una excusa "para agitar miedos ni para señalar al diferente", por lo que ha señalado que el PSOE votará en contra de la PNL de Vox "por coherencia democrática, por convicción feminista y por responsabilidad institucional".

DISCURSO "SUPREMACISTA E INCOHERENTE"

Para concluir el debate, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha lamentado el discurso "supremacista" que ha esgrimido Vox en las Cortes al señalar que los de Santiago Abascal hayan apuntado que "hay que defender la hegemonía de nuestra cultura y de nuestra religión, que es la predominante, sobre el resto".

A su juicio, la palabras de Vox son "incoherentes" al afirmar que con solo una mujer que lleva niqab en España hay que preocuparse por ella. "Sin embargo, a ustedes no les preocupan las mujeres que son asesinadas en nuestro país porque dicen que las políticas que ponemos en marcha son chiringuitos y que no sirve de nada invertir en las políticas de protección a las mujeres".

"Tenemos que caminar hacia una sociedad en la que entre todos y todas construyamos igualdad, una sociedad donde las mujeres no tengan que tener miedo, no sean sometidas, no sean invisibilizadas, no sean agredidas, no sean violadas o no sean asesinadas. Tenemos que caminar hacia ese objetivo teniendo claro que nuestra mayor conquista será que ningún hombre entienda que puede someter a una mujer y que pueda tener la libertad para poder tomar decisiones propias", ha concluido.