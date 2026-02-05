Rechazada la PNL de Vox con propuestas contra la inflación y la subida de precios

El diputado de Vox David Moreno. - CAMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves la Proposición No de Ley presentada por el grupo parlamentario de Vox relativa a la inflación y subida de precios, que incluye propuestas para reducir la carga fiscal, merced a los votos en contra del grupo socialista, que las considera "inconstitucionales, incongruentes y poco precisas".

La PNL ha sido rechazada por los 17 votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista. En el transcurso del debate, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado que tanto el Partido Popular como Vox, que defienden una bajada generalizada de impuestos, no prediquen con el ejemplo en las comunidades autónomas y municipios donde gobiernan en solitario o mediante acuerdos de gobernabilidad.

"Consejos doy y para mí no tengo", ha sentenciado irónicamente el titular de Hacienda, quien ha enumerado los casos en los que Vox y Partido Popular han respaldado un incremento de impuestos y tasas en los municipios de Castilla-La Mancha donde tienen responsabilidad de gobierno.

No se ha detenido más el consejero en debatir este orden del día, aunque sí se ha referido a la "traición" que, a su juicio, ha protagonizado este jueves el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras el anuncio de la presentación de enmiendas a la Ley del Estatuto de Castilla-La Mancha, como un "títere y marioneta de un segundón como Tellado, y supeditado a los intereses electorales del PP en Aragón".

En el transcurso del debate, el diputado de Vox David Moreno ha defendido su propuesta parlamentaria aludiendo a la "dramática realidad" de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, "sometidos a un empobrecimiento sostenido que hipoteca el futuro de la región y el relevo generacional". A su juicio, esta dinámica es fruto de las políticas de Partido Popular y PSOE, "décadas de bipartidismo que no han dado fruto, salvo despilfarrar el dinero y defender un incremento de cargos públicos".

Según Moreno el índice de pobreza se ha incrementado en Castilla-La Mancha hasta el 32%, mientras que el 19,5% no puede calentar adecuadamente su vivienda, con una subida de un 146% del precio de la luz en los últimos 15 años y un 37 % de pobreza energética en Castilla-La Mancha.

"ESTRATEGIA ENDIABLADA DEL PSOE"

De su lado, el diputado del Partido Popular, Santiago Serrano, ha esgrimido una batería de datos del Instituto Nacional de Estadística para criticar lo que considera deriva inflacionista de Castilla-La Mancha y el empobrecimiento de los castellanomanchegos mientras se eleva la presión fiscal "en una estrategia endiablada para meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos".

Santiago Serrano ha apuntado que la inflación acumulada en Castilla-La Mancha es la mayor de todas las comunidades autónomas españolas, con un 28,7%, mientras prosigue la pérdida de nivel adquisitivo "a marchas forzadas" con un incremento en los precios de alimentos, restaurantes, vivienda, agua y combustible.

Todo ello, ha esgrimido, "mientras el Gobierno regional se beneficia de una recaudación récord, que contrasta con una región que presenta un IPC mayor que la zona euro". "Los ingresos fiscales por habitantes se han incrementado en un 35% desde que gobierna Page", ha concluido.

"TRABAJO INCESANTE" DEL PSOE

De su lado, la diputada socialista Silvia Fernández ha rechazado las propuestas "inconstitucionales, incongruentes y poco precisas" de Vox al tiempo que ha defendido las políticas de los gobiernos socialistas "que han trabajado de manera incesante en recuperar el nivel adquisitivo de los castellanomanchegos", aumentando la inversión en gasto social en unos presupuestos de 2026 que, ha recordado, "han rechazado tanto Vox como Partido Popular".

En este contexto ha aludido a las ayudas directas para el conjunto empresarial, los autónomos, el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación, así como a las medidas y paquetes integrales en todos los ámbitos, incluidos los incentivos y ayudas para la adquisición de vivienda y la promoción de vivienda pública.

A su juicio, Castilla-La Mancha se ha colocado así a la cabeza de España en políticas de vivienda, mientras consigue bajar la tasa de paro juvenil y la tasa de desempleo femenino "con cifras de empleo históricas" en un clima de confianza y estabilidad empresarial.