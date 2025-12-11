Rechazado el plan de rebaja fiscal de vivienda de Vox con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP

El diputado de Vox David Moreno - CORTES

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha pedido el consenso de la Cámara regional para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias de la región proponiendo un plan de rebaja fiscal, que ha sido rechazado por los socialistas y que ha recabado la abstención del PP.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha descrito un escenario regional donde el precio de los alquileres "está marcando máximos históricos en Castilla-La Mancha y, más concretamente, en las provincias de Guadalajara y Toledo, con cifras a la cabeza".

Moreno ha recalado en que "tan solo el 0,8% de los jóvenes ha recibido ayudas al alquiler" y "solo el 10,6% de los jóvenes menores de 29 años de Castilla-La Mancha se pueden emancipar", cuya única solución "es vivir compartiendo con extraños" mediante situaciones "prechabolistas, como minipisos, parejas viviendo en autocaravanas, colivings o familias hacinadas en infraviviendas".

Entre las propuestas de Vox figura un plan de rebaja fiscal en materia de vivienda, reduciendo el tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados al mínimo permitido por la ley y bonificar el 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda habitual.

Demandan deducciones por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF, ajustando los límites de renta a la realidad socioeconómica de los españoles y priorizando el acceso a la propiedad de los jóvenes, de las familias numerosas y de las personas con discapacidad.

En tanto que no se produzca la derogación del impuesto de sucesiones y donaciones a nivel estatal, Vox exige "modificarlo y aplicar a todos los grados la bonificación del 99%". Y, a su vez, también, en tanto no se produzca la derogación del impuesto sobre el patrimonio, pide establecer una bonificación del 100% del mismo.

"Dejen de un lado sus intereses partidistas y entre todos saquemos adelante estas iniciativas que son necesarias y que además han sido compromisos electorales de ambos, del Partido Socialista y del Partido Popular, y que hasta ahora nunca la han llevado a cabo", ha pedido David Moreno a ambos grupos.

PP TACHA A VOX DE POPULISMO

De su lado, el diputado del PP Ignacio Redondo ha calificado la vivienda como "un problema real, serio y doloroso para miles de familias y, en especial, para la gente joven de la región", por lo que ha rechazado que este debate "se convierta en un ejercicio de populismo sin frenos por parte de Vox ni en un ejercicio de propaganda por parte del Gobierno regional".

Vox pide "el sol, la luna y ya de paso las estrellas" con su propuesta, según Redondo, que la ha tildado de "cartas a los Reyes Magos", demandando "una rebaja fiscal masiva indiscriminada" que no beneficiaría "a jóvenes y a familias vulnerables", y que "podría trasladarse a los precios, encareciendo todavía más la vivienda".

Mientras, "el Gobierno socialista lleva años anunciando planes, bonos y deducciones sin conseguir cambiar el fondo", como si fueran la solución definitiva, "cuando en realidad tienen un alcance limitado y no se acompañan de un aumento suficiente del parque de vivienda asequible".

"La realidad es que necesitamos una fiscalidad inteligente, no una bajada a ciegas ni una autosatisfacción injustificada, focalizada en quienes más lo necesitan, vinculada no solo a incentivos, sino a la demanda, y compatible con mantener la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha remarcado el diputado del PP.

PSOE LA CALIFICA COMO "RACISTA"

Por su parte, el diputado socialista Álvaro Toconar ha reprochado a Vox que su propuesta es "racista" y "poco inteligente", porque las deducciones que proponen solo las aplican a ciudadanos españoles.

Creen que "han descubierto la pólvora", con "una rebaja masiva de impuestos sin ningún tipo de armonización y sin tener en cuenta el coste que supone la financiación de los servicios públicos", ha lamentado el diputado socialista.

Toconar ha señalado que Vox "está sosteniendo gobiernos en España junto al PP que tienen tarifas tributarias mucho más altas de las figuras impositivas" que la formación pretende rebajar en Castilla-La Mancha.

Respecto a la bonificación del IBI "a las familias en las que uno de los cónyuges quiera dedicarse al cuidado de sus hijos", según propone Vox, Toconar ha bromeado con que le ha llevado a pensar que David Moreno es un "hombre en proceso de deconstrucción", que dirían en la serie 'Machos Alfa'.

"Si tanto le preocupan los impuestos y el acceso a la vivienda, lo que tiene que hacer usted es bajar el IBI en Talavera de la Reina", ha dicho Toconar a Moreno, en referencia a su condición de portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento.

JUNTA: NO ES LA SOLUCIÓN, PERO AYUDA A ALIGERAR

Por su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que las medidas propuestas por el Gobierno regional quieren "intentar compensar con préstamos a tipo cero la parte no financiada por las entidades financieras" y "reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados".

Aunque ha reconocido que estas medidas no son "la solución", Ruiz Molina ha destacado "que aligeran un poco la carga de los más jóvenes" para adquirir una vivienda.

También ha puesto en valor la construcción de viviendas a iniciativa del Gobierno regional para intentar "igualar la oferta con la demanda". "El objetivo de construir 10.000 viviendas se ha cumplido, estamos ya por 15.000 y en ese sentido sigue siendo insuficiente, pero se está trabajando en ello", ha afirmado el titular de Hacienda.

Respecto a las propuestas de Vox en materia fiscal, Ruiz Molina las ha cuantificado en "400 millones de euros", por lo que le ha preguntado a este grupo parlamentario "de dónde van a recortar", y mencionando que teniendo al lado al PP, "que tiene una gran experiencia y son maestros en los recortes", los 'populares' le pueden prestar su ayuda para concretarlos.