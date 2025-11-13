El rechazo a la nuevas maneras de ejercer violencia de género en el entorno digital centra la campaña de C-LM por el 25N - JCCM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se centra en el rechazo a las nuevas formas de ejercer violencia de género en el entorno digital, bajo el lema 'Yo no comparto violencia hacia las mujeres'.

Una campaña de la que ha dado cuenta en rueda de prensa la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha afirmado que utilizar las redes sociales para cosificar a las mujeres, juzgar su aspecto físico, espiar de forma anónima, compartir imágenes de contenido íntimo o amenazar y extorsionarlas con imágenes íntimas reales o generadas por Inteligencia Artificial, "son nuevas maneras de ejercer la violencia machista".

No obstante, ha apuntado que esta nuevas formas responden "a lo de siempre": "La estructura de la desigualdad en la que vivimos y la creencia de algunos hombres, los menos, de que las mujeres somos seres inferiores o que les pertenecemos".

"Mismos roles, mismos estereotipos e igual violencia, adaptada a las nuevas realidades y al desarrollo digital", ha subrayado la titular regional de Igualdad, para apuntar que las imágenes que componen la cartelería de la campaña son miradas de las mujeres como objeto de violencia de hombres que la comparten o que la ejercen, e imágenes también de mensajes instantáneos o de contenido pornográfico.

En este punto, Simón ha querido dejar claro que consumir y compartir pornografía supone, "en la mayoría de las ocasiones", compartir violencia hacia las mujeres. "La violencia machista es un virus que afecta a todas las mujeres, un virus que muta y que se va adaptando para sobrevivir en el entorno".

"En este caso, se adapta al nuevo entorno digital encontrando en él poderosísimas herramientas que la multiplican. Gracias a eso, sobrevive y gracias a los discursos negacionistas se hace fuerte pero la vacuna la tenemos todos y todas entre las manos y se llama igualdad", ha sostenido.

ACTO CENTRAL Y DISTINCIONES

Tras recordar que el acto central que organizará el Gobierno regional por el 25N será el próximo 26 de noviembre en la localidad guadalajareña de Molina de Aragón, la consejera ha indicado que allí se reconocerá la labor de cinco centros educativos de la región y este año, como novedad, a cinco empresas o entidades privadas que mueven la igualdad y combaten la violencia hacia las mujeres.

Así, en Guadalajara, provincia anfitriona, el colegio reconocido es el Centro Rural Agrupado de Tortuera, Villel de Mesa y Corduente, en la comarca de Molina de Aragón y la entidad reconocida es Balonmano Guadalajara, "por su apuesta continuada por el deporte femenino y por su compromiso con la igualdad de género, desarrollando campañas institucionales y visibilizando la conmemoración de días fundamentales como el 8 de marzo y el 25 de noviembre".

En Toledo, el centro educativo reconocido es el IES 'Castillo del Águila', de Villaluenga de la Sagra. Mientras, la entidad distinguida es la asociación Padeia, "por su trabajo firme en defensa de la igualdad y en contra de la violencia de género en el ámbito de la educación y con personas jóvenes". Fue la primera entidad de la provincia de Toledo en adherirse al convenio por una sociedad libre de violencia de género.

El IES 'Santiago Grisolia' es el centro educativo premiado por Cuenca, que utiliza el teatro musical como una herramienta dirigida a fomentar la igualdad y una sociedad libre de violencia. Se reconoce, su vez, a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cuenca por "su trabajo incansable en la promoción de la igualdad en el ámbito laboral y la inserción laboral de mujeres víctimas de la violencia machista".

En Albacete, el centro educativo premiado es el IES 'Tomás Navarro Tomás' de la capital y la entidad de economía social reconocida será Amiab, cuya función está orientada a generar oportunidades laborales y elaborar itinerarios de integración sociolaboral, siempre con perspectiva de género. Es otra de las entidades que tiene firmado con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el convenio por una sociedad libre de violencia de género.

Y por último, en Ciudad Real, el Gobierno regional reconoce la labor del CEIP 'Enrique Tierno Galván', mientras que en el apartado empresarial premia la labor del Grupo de Integración Almida por su labor orientada a la inserción laboral de personas con discapacidad, posibilitando siempre que mujeres víctimas de la violencia machista puedan emprender una nueva vida con una oportunidad laboral.

MÁS DE 800 ACTIVIDADES

Como en otras efemérides importantes, el Gobierno regional participará también en la organización de más de 800 actividades en todo el territorio regional por el 25 de noviembre, a través de la red de centros de la mujer, a quien Simón ha agradecido una vez más la implicación que tienen a la hora de realizar actividades para conmemorar fechas "tan importantes" como esta.

A preguntas de los medios, sobre cómo se lidia desde las administraciones con esta violencia de género digital, la consejera ha reconocido que aún no se cuenta con "las herramientas precisas" y legales en España para ello.

"Creo que necesitamos dar ese paso y como siempre vamos un pasito por detrás para regular todo lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial o con las redes sociales", ha señalado.

No obstante, ha indicado que ya hay normativa europea que se ha aprobado y que puede servir de base para denunciar estos casos en el país, agregando que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluía este tipo de violencia "como una violencia que desde luego había empezado a surgir, al igual que la violencia vicaria".