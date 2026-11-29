TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 18.00 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 68,14%, lo que supone 15,1 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13% a esa misma hora.

En el caso de Castilla-La Mancha este porcentaje supera la estadística nacional, al situarse en el 70,38%, frente al 56,28% registrado en los últimos comicios.

Respecto a los votantes, hasta las 18.00 han ejercido su derecho un total de 1.116.542 castellanomanchegos, frente a las 875.158 que lo hicieron en 2023 a la misma hora.

En Albacete la participación es del 70,46% (+15,79); en Ciudad Real, del 69,08% (+12,70); en Cuenca, del 70,36% (+12,74); en Guadalajara, del 71,56% (+17,50); y en Toledo, del 70,89% (+13,35).

La web del Ministerio del Interior indica que se habían comunicado datos del 96,68% de las mesas en la actualización de las 18:10. Las cifras pueden consultarse en https://resultados.29neleccionesgenerales.com.

PARTICIPACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Comunidad de Madrid registra la participación más alta por comunidades, con un 72,69%, seguida de la Comunidad Valenciana (71,20%), Cantabria (70,77%), La Rioja (70,54%) y Castilla-La Mancha (70,40%). También superan la media nacional Galicia, con un 68,18%; Aragón, con un 68,89%; Navarra, con un 68,05%; el País Vasco, con un 69,33%; y Murcia, con un 69,90%.

Por debajo de la media, situada en el 68,16%, se encuentran Castilla y León (67,98%), Asturias (67,99%), Andalucía (66,85%), Cataluña (66,54%), Extremadura (65,94%), Islas Baleares (61,46%) y Canarias (57,56%). Ceuta registra un 60,80% y Melilla, un 56,32%.

La participación aumenta en todas las comunidades respecto a 2023. Las mayores subidas corresponden a Melilla (+24,39 puntos), Ceuta (+21,50), Madrid (+19,00), Cataluña (+17,82) y el País Vasco (+16,90). La subida más moderada es la de Extremadura, con 10,13 puntos.

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS

Entre las provincias, los porcentajes más altos se registran en Madrid, con un 72,69%; Valencia, con un 72,26%; Guadalajara, con un 71,56%; Castellón, con un 71,47%; y Toledo, con un 70,89%. En el extremo contrario se sitúan Melilla (56,32%), Las Palmas (57,40%), Santa Cruz de Tenerife (57,73%), Ceuta (60,80%) y Baleares (61,46%).

En A Coruña la participación alcanza el 68,21%, 12,25 puntos más que en 2023; en Lugo se sitúa en el 66,23% (+12,17), en Ourense en el 66,24% (+12,77) y en Pontevedra en el 69,43% (+11,98). Álava registra un 67,57% (+19,41), Vizcaya un 70,10% (+16,72) y Guipúzcoa un 68,90% (+16,08). Asturias llega al 67,99% (+13,88) y Cantabria al 70,77% (+10,33).

En Barcelona la participación es del 67,43% (+18,24); en Girona, del 64,17% (+17,70); en Lleida, del 61,78% (+16,68); y en Tarragona, del 64,90% (+15,58). Islas Baleares alcanza el 61,46% (+12,88).

Ávila registra un 68,55% (+10,16); Burgos, un 67,15% (+14,87); León, un 66,27% (+12,02); Palencia, un 67,82% (+13,14); Salamanca, un 67,67% (+13,00); Segovia, un 70,37% (+12,38); Soria, un 65,46% (+12,56); Valladolid, un 70,52% (+14,80); y Zamora, un 65,90% (+11,43).

Badajoz registra un 65,74% (+10,34) y Cáceres, un 66,27% (+9,78). Alicante alcanza el 69,49% (+12,78); Castellón, el 71,47% (+12,61); y Valencia, el 72,26% (+13,74).

En Murcia la participación llega al 69,90% (+14,82); en Navarra, al 68,05% (+16,29); en La Rioja, al 70,54% (+13,42); y en Zaragoza, al 69,71% (+17,38). Huesca registra un 65,97% (+13,46) y Teruel, un 67,82% (+13,56).

En Almería la participación es del 66,57% (+14,20); en Cádiz, del 64,66% (+13,08); en Córdoba, del 68,03% (+11,86); en Granada, del 67,82% (+13,86); en Huelva, del 64,05% (+14,46); en Jaén, del 65,70% (+10,41); en Málaga, del 65,86% (+12,95); y en Sevilla, del 69,25% (+15,92).

Las Palmas alcanza un 57,40% (+12,41) y Santa Cruz de Tenerife, un 57,73% (+11,90). Ceuta registra un 60,80% (+21,50) y Melilla, un 56,32% (+24,39), el mayor incremento territorial respecto a 2023.