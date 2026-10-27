Recordarium, el bosque funerario situado en Méntrida (Toledo), ya alberga restos de más de 5.000 personas

Recordarium, el bosque funerario situado en Méntrida (Toledo). - RECORDARIUM

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Recordarium es un bosque funerario situado en Méntrida (Toledo) a 35 minutos de Atocha que permite depositar las cenizas en distintos espacios naturales, cuenta con unos 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas, y ha ampliado su superficie más de un 35% durante el último medio año. También ha incrementado su capacidad para recibir visitantes.

Desde su apertura en 2020, ya alberga los restos de más de 5.000 personas. En lo que va de 2026 ha superado las 1.800 ceremonias, duplicando aproximadamente las cifras del año anterior.

Ofrece distintas modalidades para depositar las cenizas, desde su esparcimiento en la naturaleza hasta columbarios ecológicos y árboles familiares, donde pueden descansar hasta diez personas, tal como ha informado en nota de prensa.

El bosque, que cuenta con unos 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas, ha ampliado su superficie más de un 35% durante el último medio año. También ha incrementado su capacidad para recibir visitantes.

Los servicios incluyen el esparcimiento de cenizas desde 249 euros, el depósito en columbarios ecológicos y el entierro en árboles colectivos o familiares, con distintas posibilidades de personalización.

MARIACHIS Y LECTURA DE CUENTOS

La personalización de las despedidas puede dar lugar a ceremonias muy diferentes de las convencionales. En un caso unos mariachis acompañaron al sacerdote mientras cantaban rancheras junto al árbol del fallecido.

En otra ocasión, una familia con niños pequeños leyó un cuento a su hermanito fallecido junto a un sauce llorón. También una despedida con una suelta de mariposas mientras se leía 'El Principito' en francés para recordar a una joven extremeña que vivía en París.

Debido a este interés por nuevas formas de despedida, según observa Pazy, empresa española que ofrece una alternativa al seguro de decesos y permite planificar y contratar funerales personalizados, han establecido un acuerdo con Recordarium, permitiendo que los clientes de Pazy puedan contemplar la posibilidad de organizar su despedida en un entorno natural. La colaboración permite conectar la planificación anticipada del funeral con distintas opciones de ceremonias y recuerdo.

Una encuesta realizada por Pazy, entre más de medio millar de participantes, muestra que el 65,3% que respondieron sobre el destino de las cenizas eligió una alternativa vinculada a la naturaleza. El 22,3% señaló que le gustaría descansar junto a un árbol en un bosque, el 23,7% optó por la montaña o el campo y el 27,6% por el mar.

Tanto Pazy como Recordarium confirman que cada vez son más las personas que contratan sus servicios para dejar organizada su despedida antes de fallecer.

"Quien ha vivido la pérdida de un familiar y ha visto todo lo que hay que decidir, a menudo con prisa y con las emociones a flor de piel, no quiere que sus seres queridos pasen por lo mismo", explica Ana González, cofundadora de Recordarium.

"Hablar de nuestro propio funeral sigue costando, pero estamos viendo que muchas personas empiezan a entenderlo como una forma de cuidar a los que se quedan. Dejar indicado qué tipo de ceremonia prefieres evita muchas dudas a la familia en un momento muy complicado", señala María Hermida, portavoz de Pazy.

Hermida señala que "la muerte duele igual y una ceremonia no cambia eso", lo que sí puede hacer es que la despedida tenga más sentido para la familia y refleje mejor cómo era esa persona".

Aunque Recordarium se encuentra a 35 minutos de Madrid, más del 65% de las familias procede de la Comunidad de Madrid, mientras que alrededor del 5% llega de la provincia de Toledo. También reciben clientes de otras comunidades autónomas y del extranjero.

Muchas familias regresan después para visitar su árbol, pasear, leer o compartir recuerdos. En estas fechas señaladas, con motivo de Todos los Santos y el Día de Difuntos, Recordarium espera un incremento de visitantes.