El rector de la UAH, Carmelo García, pregonará las Ferias y Fiestas de Guadalajara

Carmelo García pregonará las fiestas de Guadalajara - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha anunciado que el encargado de pronunciar el Pregón Oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara será Carmelo García Pérez, rector de la Universidad de Alcalá y una de las personas que mejor conoce la evolución y el crecimiento del Campus Universitario de Guadalajara, al que ha estado ligado durante gran parte de su trayectoria profesional.

Para la alcaldesa, se trata de una elección que reconoce no solo una brillante carrera académica y de gestión universitaria, sino también una estrecha relación con Guadalajara y con la provincia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Carmelo García reúne todas las cualidades para ser un magnífico pregonero. Es un alcarreño de nacimiento, nacido en Cogolludo, un referente académico y una persona que ha trabajado durante años por el crecimiento de Guadalajara. Su trayectoria honra a nuestra tierra y estoy convencida de que sabrá transmitir el orgullo de sentirnos guadalajareños en el inicio de nuestras Ferias y Fiesta", ha señalado Ana Guarinos.

La primera edil se ha mostrado convencida de quesu mensaje "conectará con los vecinos en un momento tan especial para todos" "Además de su impecable trayectoria profesional y académica, hay algo que quienes le conocen valoran especialmente: su calidad humana. Carmelo es una persona cercana, dialogante, generosa y siempre dispuesta a escuchar y a tender la mano".

Nacido en Cogolludo (Guadalajara) el 9 de abril de 1969, Carmelo García Pérez mantiene una profunda vinculación con la provincia que le vio nacer y con la ciudad de Guadalajara, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía, por la Universidad de Alcalá en 1992 y obtuvo el título de Doctor en Economía por esta misma universidad en 2003.

Su trayectoria dentro de la Universidad de Alcalá ha estado marcada por una intensa dedicación a la gestión universitaria y, especialmente, por su estrecha relación con el Campus de Guadalajara, del que ha sido uno de sus principales impulsores.

Ha desempeñado, entre otras responsabilidades, los cargos de secretario de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales entre 1995 y 2006; director del Campus de Guadalajara entre 2006 y 2008; vicerrector de Docencia y Estudiantes entre 2008 y 2010; vicerrector de Estudiantes y Deportes entre 2010 y 2012; vicerrector del Campus de Guadalajara entre 2014 y 2018; vicerrector del Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales entre 2018 y 2022; y nuevamente vicerrector del Campus de Guadalajara entre 2022 y 2026.