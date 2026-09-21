Recuperados en Albacete dos pollos de milano real, una especie en peligro de extinción

Liberados en Albacete dos pollos de milano real, una especie en peligro de extinción. - JCCM

ALBACETE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recuperado en Albacete dos pollos de milano real (Milvus milvus), una especie catalogada en peligro de extinción, después de que ambos ejemplares cayeran de su nido mientras intentaban alzar el vuelo en una urbanización privada de la provincia.

Tras su localización y rescate por parte de los agentes medioambientales las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Castilla-La Mancha donde recibieron los cuidados veterinarios necesarios y donde se ha seguido muy de cerca su evolución antes de ser devueltos al medio natural.

Los ejemplares, que ya han sido liberados, se encuentran en proceso de aprendizaje de las habilidades necesarias para desenvolverse de manera autónoma en el medio natural. Entre ellas se encuentra la capacidad de carroñear y localizar alimento por sí mismos, un comportamiento esencial para su supervivencia una vez devueltos a su hábitat.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, la provincia de Albacete cuenta con tres nidos de esta especie en peligro de extinción, lo que pone de manifiesto la relevancia de los trabajos de seguimiento y conservación que se desarrollan sobre esta especie y sobre sus áreas de reproducción.

La presencia de estos ejemplares contribuye, además, a preservar la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de la provincia, según ha destacado la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, durante la suelta de estos ejemplares.