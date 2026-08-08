La redacción del Estatuto del Pequeño Municipio registra más de 100 aportaciones

El viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo y el decano de este Colegio, Luis Mayorga Alcázar. - JCCM

CIUDAD REAL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La redacción del Estatuto del Pequeño Municipio que elabora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado más de cien aportaciones de diversos colectivos y la ciudadanía de la región.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, que se ha reunido con el decano del Colegio Notarial de la región, Luis Mayorga Alcázar, para abordar la participación órgano colegiado en la formulación del futuro estatuto, que ha concluido su periodo de consultas previas y que ahora inicia los trabajos para la redacción de su texto articulado.

Según informa el Gobierno regional, las aportaciones recibidas en el periodo de consultas previas han hecho especial referencia a cuestiones como la gobernanza y la organización administrativa municipal, la necesidad de un nuevo régimen específico en materia de urbanismo, el fomento de la vivienda rural, la rehabilitación de sus cascos urbanos y la simplificación de trámites para la implantación de actividades económicas así como la garantía de acceso a los servicios en el medio rural.

En este sentido, el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha ha ofrecido colaborar con el Ejecutivo autonómico mediante el apoyo a las distintas acciones que persigan la fijación de población, el fomento de la vivienda rural y el establecimiento de actividades económicas que se vayan a incluir en el Estatuto del Pequeño Municipio.

Ejemplo de ello, según se ha puesto sobre la mesa en la reunión de trabajo, son cuestiones relativas al tratamiento de las ruinas en los cascos de los pequeños municipios, y la remoción de los obstáculos que dificultan el acceso a la vivienda en éstos, tales como la inmatriculación de fincas o las situaciones de herencias yacentes o por resolver.