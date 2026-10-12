Las regiones europeas abren su encuentro anual en Bruselas pidiendo apuntalar su financiación más allá de 2027

La presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tútto,en foto de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press

Los territorios estrenan la cita en la que llegarán acuerdos sobre industria, defensa, competitividad, transporte o agenda urbana

BRUSELAS/TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha arrancado una nueva edición de la Semana de las Regiones, con 121 territorios participantes, entre ellos Castilla-La Mancha, que a lo largo de tres días desarrollarán un total de ochenta sesiones conjuntas para poner en común las fortalezas y retos a los que cada zona del continente se enfrentan de manera individual o en común.

Una cita que ha arrancado con la sesión inaugural encabezada por la presidenta de este órgano amparado en la Comisión Europea, la húngara Kata Tutto, quien ha reivindicado el papel de las regiones europeas como "líderes locales".

En una semana que se presenta bajo el epígrafe 'Strong Europe, Strong Regions', la intención es, según la presidenta del Comité, demostrar que la Unión Europea "solo puede ser un jugador fuerte en el mundo si se mantiene fuerte y conectada dentro".

Por ello, en tres días en los que más de 4.800 participantes pasarán por los distintos foros de debate que tendrán lugar en Bruselas, se pondrá encima de la mesa la necesidad de mantener bien financiadas a las regiones.

"Nuestras regiones y ciudades sienten más responsabilidad y un aumento de objetivos europeos, por eso hay una gran expectativa de que las estrategias están acompañadas de recursos", ha expuesto Tutto.

De este modo, uno de los objetivos de este gran encuentro internacional será "hablar de presupuestos europeos", que para la presidenta del Comité de las Regiones deben abordar el "tamaño, la arquitectura y la gobernanza" de las regiones.

En su opinión, el presupuesto asignado a las regiones "no puede resolver todos nuestros problemas", y ahora la pregunta es "dónde se va a gastar el dinero" en un contexto en el que "la ansiedad de las regiones está creciendo".

Tal y como ha alertado en este sentido, en los próximos años y "debido a las reformas que van a venir", Europa tendrá que ser "más competitiva", no solo de puertas para afuera, sino también mirando hacia el mercado interior.

Con todas estas premisas, ha alertado de que la posibilidad de que la competición interna crezca entre países miembro, y en caso de que no se establezcan "mecanismos de equilibrio y una transición adecuada", la situación podría derivar en que "quienes son fuertes tengan más posibilidad de ganar", mientras que las regiones que tienen menos "puedan perder todo".

HACIA UNA VEINTENA DE ACUERDOS

De este modo ha dado comienzo la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el mayor acto de la Unión Europea para los entes locales y regionales, organizado conjuntamente por el Comité de las Regiones y la Comisión Europea.

La rueda de prensa ha sido el preludio de la sesión de apertura, que contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto; y el antiguo primer ministro finlandés, Jyrki Katainen.

En la sesión plenaria se incluirán debates sobre políticas sociales y de empleo, con Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea; sobre la Brújula de la Cultura para Europa, con Glenn Micallef, comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte; y sobre los incendios forestales y las sequías de este verano, con Kamal Kishore, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El trabajo legislativo del Comité de las Regiones se reflejará en una resolución y diecinueve conjuntos de recomendaciones, que van desde la industria de la defensa, la agenda de simplificación, la competitividad y el transporte hasta la agenda urbana, la Brújula Cultural de la UE y el racismo.