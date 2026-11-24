Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha registrado la zona de los 'pisos negros' en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para intentar encontrar al presunto autor de la reyerta con arma blanca en Yuncler en la que falleció un hombre de 45 años, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Decenas de agentes de la Guardia Civil han realizado las entradas en estos pisos, con apoyo de drones y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic).

A pesar del operativo, no se ha localizado al autor. La Policía Nacional también ha realizado labores de apoyo en este operativo.

El otro herido --el hijo del fallecido, de 27 años-- se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.