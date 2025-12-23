La rehabilitación del Convento de los Dominicos de Almagro arrancará en cuanto Patrimonio autorice el proyecto

Archivo - Diputación de Ciudad Real, satisfecha con la cesión del Convento de los Dominicos al Grupo Quirón por 75 años - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL 23 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación integral del Convento de la Asunción de Calatrava, ubicado en Almagro y conocido popularmente como el de los Dominicos, comenzarán en cuanto el proyecto reciba la luz verde de Patrimonio para convertirlo en un centro formativo en el área de la salud y dependiente del grupo Quirón.

Así lo ha avanzado este martes el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, durante el tradicional encuentro informativo con los medios de comunicación con motivo de la Navidad.

A preguntas de los periodistas, el obispo ha recordado que la actuación se enmarca en un acuerdo de cesión de uso por 75 años al empresario Víctor Madera, presidente de Quirón, con el objetivo de implantar en el inmueble una escuela de formación sanitaria.

El obispo ha señalado que Madera se comprometió personalmente a restaurar el convento y a que las actividades que se desarrollen en él convento sean coherentes con los valores de la Iglesia.

Martínez Varea ha destacado que este proyecto supondrá una "importante revitalización" tanto del propio convento como de la localidad de Almagro, al atraer actividad formativa y un flujo constante de personas. Asimismo, ha garantizado que se mantendrá la visita pública al edificio, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

En cuanto al estado del proyecto, el obispo ha explicado que la gestión del acuerdo estaba prácticamente cerrada a su llegada a la Diócesis el pasado mes de septiembre y que, actualmente, ya se ha presentado la propuesta de intervención sobre la parte histórica y monumental, que incluye la rehabilitación de espacios como la antigua hospedería, el claustro y la iglesia.

En estos momentos, el proyecto se encuentra a la espera del informe favorable de Patrimonio, tras lo cual las obras podrán iniciarse de manera inmediata.

150 ANIVERSARIO DEL PRIORATO DE LA DIÓCESIS

El obispo de Ciudad Real ha avanzado que la diócesis ya trabaja en la conmemoración del 150 aniversario del Priorato de la Diócesis de Ciudad Real, creado en 1875 como Priorato de las Órdenes Militares, que unía en un solo territorio espiritual las posesiones diseminadas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Martínez Varea ha subrayado el carácter histórico de este hito, que marcó el nacimiento de la actual diócesis, y ha señalado que la celebración está prevista para mediados de 2026, con distintos actos conmemorativos que permitirán poner en valor su trayectoria y su papel en la historia eclesiástica de la provincia.