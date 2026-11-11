El relevo generacional del campo, protagonista en el Congreso Nacional de Asaja Mujeres celebrado en Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 mujeres de todo el país ligadas al mundo agrario se han reunido en el Parador de Cuenca para intercambiar experiencias en el V Congreso Nacional de Asaja Mujeres, organizado antes de la convocatoria de la huelga general.

La presidenta de Asaja Mujeres, Blanca Corroto, ha explicado que este es uno de los trabajos que desarrolla una organización que está tratando de tejer una "red nacional" en un país "donde la agricultura o ganadería, dependiendo del territorio", es muy diferente.

Corroto ha puesto como ejemplo la situación de las macrogranjas porcinas, ya que mientras en La Rioja están normalizadas, en Castilla-La Mancha son objeto de polémica.

Otro objetivo de este evento es dar visibilidad a mujeres "que llevamos toda la vida trabajando en el campo, pero cuya imagen no aparecía para nada" y que juegan un papel clave para "echar raíces" en el medio rural y que no se abandonen los pueblos.

Precisamente, el relevo generacional es una de las cuestiones que se aborda en el que Asaja ha presentado un proyecto dirigido a crear oportunidades para mujeres jóvenes y ha informado sobre los talleres del grupo de trabajo Copa-Cogeca, la organización europea que representa los intereses de los agricultores y las cooperativas agrarias ante la Unión Europea y con el que desarrollan una iniciativa denominada Health Change y otra relacionada con el desperdicio alimentario.

Finalmente, el Congreso, clausurado por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha contado también con una mesa de temas laborales.

Corroto ha agradecido la colaboración en este evento de Agrobank, las diputaciones de Cuenca y Toledo y el Foro Interalimentario.

FRESNEDA CONFÍA EN EL ENTENDIMIENTO EN LA HUELGA DEL SECTOR CÁRNICO

En la inauguración también ha participado el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, que ha recalcado cómo, en esta organización "una mujer y un hombre son lo mismo y no tienen derechos diferenciales".

Fresneda ha aprovechado para hacer una breve valoración de la huelga general y, aunque ha dicho que "me tengo que morder la lengua", ha denunciado que "es la primera vez en mi vida que veo a los sindicatos de clase hacer una huelga a la oposición", lo que cree que es síntoma "de que no van a pelearse en la campaña electoral".

Por otro lado, también se ha referido a la huelga en el sector cárnico, en la que "estoy convencido de que se va a llegar a un entendimiento".