La renovación del parque infantil de los Jardines del Prado incorpora juegos tematizados inspirados en Talavera

Visita a las mejoras del parque infantil de los Jardines del Prado. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la renovación integral del parque infantil de los Jardines del Prado, una actuación en la que el Ayuntamiento ha invertido 125.861 euros para modernizar una de las zonas de ocio infantil más emblemáticas y concurridas de la ciudad.

Así se ha pronunciado en la presentación de las mejoras que se han llevado a cabo junto al concejal de Medio Ambiente, David Moreno, y varios concejales del equipo de Gobierno, donde ha señalado que esta intervención responde al compromiso del equipo de Gobierno de mejorar los espacios públicos destinados a las familias y ofrecer áreas de juego más seguras, accesibles, inclusivas y adaptadas a las necesidades actuales de los más pequeños, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Aquí hay detalles que son muy importantes para nuestra ciudad, como la tematización de las Mondas, detalles didácticos, un castillo que tiene un tobogán único y que no lo hay en la zona o una tirolina para que los niños y niñas disfruten de él.

José Julián Gregorio ha remarcado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para continuar mejorando las zonas verdes y los parque infantiles, haciendo de Talavera una ciudad más amable, accesible y atractiva para las familias.

"Talavera de la Reina sigue creciendo y vamos a seguir trabajando para que más personas venga a vivir a disfrutar", ha dicho el alcalde, que ha hecho también un llamamiento a la ciudadana para que "respeten" el trabajo desarrollado en el parque "que hemos hecho por el bienestar de nuestros niños y niñas y para hacer de Talavera una ciudad de primera".

COMPROMISO CUMPLIDO

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno ha destacado que la renovación de los parques infantiles de la ciudad era un compromiso adquirido por el equipo de Gobierno y que este proyecto supone no sólo la mejora, sino también la actualización y restauración integral de estas instalaciones.

En este sentido, ha señalado que la apertura de este primer parque simboliza el trabajo que se está desarrollando en todos y cada uno de los espacios infantiles de Talavera, apostando por una renovación completa que incorpora elementos adaptados para niños con capacidades diferentes, así como nuevos materiales y superficies, como césped artificial y suelos acolchados de última generación, pensados para garantizar el confort y la seguridad de los más pequeños.

Moreno ha explicado que esta actuación forma parte de un proyecto que engloba la renovación de nueve parques infantiles de la ciudad, con una inversión superior a los 350.000 euros. Entre ellos se encuentran los ubicados en los Jardines del Prado, la Plaza Juan de Herrera, Reyes Católicos o el Parque de los Tinajones, entre otros.

Asimismo, ha avanzado que ya se está trabajando en el resto de parques de la ciudad para acometer de forma progresiva su modernización y cumplir el objetivo de que todos ellos estén renovados y adaptados.

El concejal ha subrayado además que en este parque se ha llevado a cabo una ampliación de las instalaciones, incorporando una tirolina y un columpio circular. "Talavera merece contar con los mejores parques de España", ha afirmado, recordando que este esfuerzo se suma al trabajo que se está realizando en la mejora y mantenimiento de jardines, arbolado, arbustos y zonas verdes.

Por último, David Moreno ha asegurado que esta actuación demuestra el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el actual equipo de Gobierno y ha destacado el importante esfuerzo inversor que se está realizando para recuperar y modernizar unos espacios que, según ha indicado, se encontraban abandonados.

En este sentido, ha señalado que el objetivo es que, en el plazo de un año, todos los parques infantiles de la ciudad estén completamente renovados y actualizados "y nada tiene que ver con el anterior equipo de Gobierno que tenía abandonada en su conjunto a la ciudad".

LOS DETALLES DEL PARQUE

La actuación ha supuesto la renovación completa del parque infantil, comenzando por la instalación de un nuevo pavimento de seguridad compuesto por una base continua de caucho reciclado encapsulado y césped artificial de alta calidad, diseñado para amortiguar impactos y mejorar la seguridad de los usuarios. Además, se ha colocado una nueva valla multicolor perimetral para reforzar la protección del recinto.

El elemento central del nuevo parque es un gran castillo de juegos tematizado y personalizado con referencias a Talavera de la Reina. La estructura incorpora el escudo de la ciudad, banderines decorativos y elementos inspirados en la identidad talaverana, distribuidos en cinco torres conectadas entre sí mediante puentes, tubos de gateo y pasarelas de cuerda.

La instalación cuenta con toboganes de diferentes dimensiones, rocódromos, paneles interactivos, ventanas, zonas de exploración y una rampa adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad y el uso inclusivo del espacio. En total, el conjunto ofrece más de 40 actividades lúdicas diferentes y está homologado para niños de entre 2 y 14 años.

Además, se ha instalado un columpio nido de gran capacidad que permite el uso simultáneo de hasta cuatro niños, favoreciendo el juego compartido y la interacción social.

Entre las principales novedades destaca también un juego temático inspirado en la Fiesta de las Mondas, una de las tradiciones más representativas de Talavera. Se trata de un carro decorado con banderines y tirado por dos carneros, recreando uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este elemento incorpora zonas de juego, asientos y espacios de interacción adaptados a diferentes edades.

La renovación se completa con la instalación de una caseta granero inclusiva, personalizada con motivos talaveranos, un muelle infantil con forma de gallo, la reparación del columpio uniplaza existente y la incorporación de un nuevo juego puente adaptado para los más pequeños.

Asimismo, se han colocado paneles informativos para la zona de juegos y señalización específica para recordar la prohibición de acceso de perros al recinto.