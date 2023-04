Reorganizar servicios municipales, incidir en mantenimiento urbano y transporte, primeras promesas de PSOE para Cuenca

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Reorganizar los servicios municipales, seguir incidiendo en la mejora del mantenimiento urbano y remodelar el transporte urbano son las tres primeras medidas que adoptará el candidato del PSOE a la Alcaldía de Cuenca, Darío Dolz, si vuelve a revalidar ese cargo en las elecciones del mes de mayo.

Dolz considera necesario reestructurar los servicios municipales, toda vez que se conocen sus "fortalezas y debilidades", pero también seguir incidiendo en el mantenimiento urbano, punto en el que ha recordado que ya están planificando, para la próxima legislatura, otro plan de mantenimiento de la ciudad dotado, en principio, con 1,5 millones de euros.

En una entrevista con Europa Press, cita igualmente la reorganización del transporte urbano, una asignatura que, a su juicio, la pandemia de COVID dejó "en los infiernos", de tal manera que "toda ya esa remodelación".

Precisamente, el COVID ha hecho, según Darío Dolz, que esta haya sido una "legislatura complicada", a pesar de lo cual se han logrado "hitos importantes" para la ciudad de Cuenca como ser sede nacional del Centro de Estudios Penitenciarios o ser actualmente Capitalidad Gastronómica Española.

También durante la legislatura se han logrado "desatascar muchas cosas que estaban atascadas" como el Plan de Ordenación Municipal o "resolver situaciones urbanísticas que teníamos en cierta parte de la ciudad" como el Cerro de la Horca, que llevaba 10 años sin finalizarse; los edificios de sindicatos, o "ya por fin" tener una Comisaría de Policía, y trabajar de la mano de la Junta para que el hospital "sea una realidad".

Darío Dolz ha avanzado que el trabajo que se ha realizado en los barrios, aunque admite que "de una forma intermitente", "será una de las premisas de la próxima legislatura", junto al mantenimiento urbano y mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, en lo que ha calificado como una senda "ya iniciada" para mejorar la ciudad.

Menciona igualmente proyectos "en ciernes" como que el parque temático que la multinacional Toro Verde que estará listo para 2025, y explicado que teniendo en cuenta que la legislatura "ha sido rara" y ha estado "cortapisada en los tiempos", se sigue trabajando para traer empresas a Cuenca, las cifras del paro "son más bajas" ahora que cuando empezamos la legislatura, y está seguro de que surgirán "nuevos proyectos" en los próximos cuatro años.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO

Respecto a las expectativas con las que afronta la noche electoral, Darío Dolz tiene claro que busca una "mayoría que permita la gobernabilidad de la ciudad" y que "todos los proyectos que llevamos ahora mismo en marcha no se queden en el vacío". "Que haya continuidad, es lo que pido a los conquenses, que confíen en el equipo actual" porque es el que une "experiencia y conocimiento de la ciudad" y son "garantes del mantenimiento de los servicios públicos".

De no lograr la mayoría suficiente, su objetivo es el de "buscar siempre la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cuenca. No queremos que la pinza entre la derecha, con PP y Vox, adquiera la gobernanza del Ayuntamiento". Según el candidato del PSOE, buscarán la mayoría y, si es necesario algún tipo de pacto "en ningún caso con esas dos formaciones, porque sería retroceder en el tiempo a tiempos pasados que no han sido nada halagüeños para los vecinos" de la ciudad.

Preguntado al respecto por la alianza con la que iniciaron la legislatura de la mano de la formación Cuenca nos Une --que abandonó el equipo de Gobierno a mitad de legislatura--, el actual alcalde reconoce que esa experiencia de cogobernanza "no nos ha ido mal" y de hecho, ellos mismos han dicho "que fue un error" haber abandonado y "deberían haber continuado". De hecho, llegado el caso, ha admitido que se "sentiría cómodo" con reeditar esa alianza.

Finalmente, sobre la alianza institucional que se ha dado esta legislatura --con Junta, Diputación y Ayuntamiento gobernadas por el PSOE--, Dolz considera que gracias a ello "les ha ido bien a los vecinos" de la ciudad, propiciando que haya proyectos en vías de desarrollo "que se tienen que culminar".

Al respecto, ha apuntado que el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page ha sido "un aliado magnífico para el desarrollo de muchos proyectos". "Esa será la línea que queremos seguir con Emiliano siendo presidente, no me muevo en otro escenario", ha concluido.