Repsol inaugura un nuevo hub de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en Manzanares (Ciudad Real)

Inauguración del nuevo hub de recarga ultrarrápida de Repsol en Manzanares. - JCCM

CIUDAD REAL 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha inaugurado este lunes un nuevo hub de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en Manzanares (Ciudad Real). Situada en el kilómetro 167 de la A-4, la nueva instalación se encuentra en uno de los principales corredores viarios de España, que conecta Madrid con Andalucía.

Según informa la compañía, la ubicación de Manzanares responde a su papel estratégico para los desplazamientos de largo recorrido entre el centro y el sur de la Península. La estación se localiza a aproximadamente 180 kilómetros de Madrid, 195 kilómetros de Jaén y 243 kilómetros de Granada, dando servicio tanto a viajeros como a los conductores del entorno de Ciudad Real, Daimiel, Valdepeñas y otras localidades próximas.

INFRAESTRUCTURA DE ALTA POTENCIA

La nueva estación dispone de diez cargadores de última generación: dos equipos de 360 kW, siete de 180 kW y uno de 50 kW. Esta configuración permite realizar hasta 19 recargas simultáneas, adaptándose tanto a los desplazamientos de larga distancia como a las necesidades de movilidad local.

La nueva estación de Manzanares ha sido concebida como un espacio que va más allá de la propia recarga eléctrica, integrándose en los servicios de la estación de servicio y ofreciendo una experiencia digital avanzada para el usuario.

Los conductores pueden gestionar la recarga a través de Waylet, la aplicación de pago y fidelización de Repsol, que cuenta casi con 11 millones de clientes y permite localizar puntos de recarga, consultar su disponibilidad, planificar rutas, reservar cargadores y realizar el pago desde una única plataforma.

Además, la instalación incorpora Autocharge, una funcionalidad que permite iniciar automáticamente la recarga al conectar el vehículo compatible, eliminando pasos intermedios y simplificando significativamente la experiencia de usuario.

A la inauguración de esta nueva estación de recarga ultrarrápida han asistido el director de Movilidad Eléctrica de Repsol, Oliver Fernández, o el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, entre otros.

Oliver Fernández ha dicho que la movilidad eléctrica necesita infraestructuras fiables allí donde los usuarios realmente las necesitan.

"La apertura de esta nueva estación en Manzanares refuerza uno de los corredores más importantes de España y facilita los desplazamientos eléctricos entre Madrid y Andalucía", ha destacado.

Mientras, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha reafirmado su compromiso con una transición energética que permita avanzar hacia la sostenibilidad de manera gradual y compatible con la realidad social y económica, de forma que ciudadanos, empresas y administraciones puedan adaptarse progresivamente a este proceso.

Según informa el Ejecutivo regional, Caballero ha explicado que el Ejecutivo autonómico entiende la transición energética "como un proceso lógico que tiene que ir llevándonos en el tiempo hasta un objetivo final que todos compartimos, que es la sostenibilidad".

En este sentido, ha defendido que este cambio debe producirse con realismo y ser viable "en términos tecnológicos, en términos económicos y de aceptación por parte de la ciudadanía. No somos integristas", ha señalado el vicepresidente segundo, quien ha incidido en que el Gobierno regional entiende la transición energética "como una transición y no como una revolución".

Dicho esto, ha destacado el avance experimentado por Castilla-La Mancha en movilidad eléctrica y ha señalado que el Gobierno regional está ejecutando 68 millones de euros del Plan MOVES III, destinados a apoyar tanto la adquisición de vehículos eléctricos como el despliegue de infraestructuras de recarga. Estas ayudas han permitido apoyar la compra de 4.741 vehículos y 2.294 instalaciones de recarga, con la previsión de rozar, finalmente, los 5.000 vehículos subvencionados.

El vicepresidente segundo ha reparado en que Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media nacional en infraestructura de recarga y ha puesto como ejemplo el nuevo hub inaugurado en Manzanares.