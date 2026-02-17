El Réquiem de Mozart llega este viernes a Toledo en una versión única en España

Archivo - El Réquiem de Mozart llega este viernes al Palacio de Congresos El Greco en una versión única en España - THERESA PEWAL - Archivo

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos El Greco acoge este viernes, 20 de febrero, una de las citas musicales más destacadas de la temporada cultural con la interpretación de Réquiem de Mozart-Hacia el paraíso, una propuesta artística que permitirá al público toledano y visitantes vivir en directo una de las obras más universales del repertorio clásico en una versión sonora única en España.

El concierto, que comenzará a las 19.00 horas en el Auditorio del Palacio de Congresos, estará protagonizado por la orquesta vienesa de instrumentos originales Barucco y el Barucco Vocal Consort, bajo la dirección del maestro Heinz Ferlesch, referente europeo en la interpretación historicista de la música sacra.

La propuesta plantea un recorrido musical concebido como una experiencia sonora y espiritual que trasciende el formato tradicional de concierto. El programa se abre con el silencio contemplativo del canto gregoriano y avanza a través de composiciones corales a cappella de gran intensidad simbólica, como Da pacem Domine de Arvo Pärt o Immortal Bach de Knut Nystedt, además de obras sacras de Mozart como Exsultate, jubilate y Ave verum corpus, antes de culminar con el célebre Réquiem en re menor, KV 626.

La cita supone además una nueva oportunidad para disfrutar en Toledo de una producción internacional interpretada con criterios históricos y sonoridades originales, ofreciendo al público una aproximación especialmente fiel al universo musical del compositor salzburgués.

Tras su paso por Toledo, la producción continuará su gira internacional con una actuación al día siguiente en Madrid.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma oficial: https://toledoentradas.es/requiem-de-mozart/