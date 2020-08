Rescatada una persona que llevaba desaparecida 11 horas en el término municipal de Fábricas de Riópar

ALBACETE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Villaverde de Guadalimar y Alcaraz han localizado a una persona, de 74 años de edad, con movilidad reducida, que sufrió una caída mientras paseaba por los extrarradios de la pedanía riopense de Golliza, cuyas heridas le impedían caminar.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Albacete, que gestiona el teléfono 062, recibió la llamada telefónica del servicio de emergencias 112, informando de que una persona había salido a pasear de su residencia veraniega y transcurridas varias horas no había regresado a la misma no pudiendo contactar con ella al no haberse llevado consigo su teléfono móvil, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

A partir de esa información, central COS activó un dispositivo de búsqueda, integrado por varias patrullas de servicio de seguridad ciudadana, a la que se sumaron vecinos, familiares y amigos del desaparecido, centrando la misma por las diversas vías y caminos que esta persona solía frecuentar en sus paseos a pie.

HERIDAS QUE LE IMPEDÍAN CAMINAR

Fruto de la búsqueda, dos guardias civiles de los que participaban en la misma y un voluntario consiguieron localizar al desaparecido, que se encontraba herido tras caer en una zanja del paraje riopano conocido como 'Camino del Ojico', distante dos kilómetros de su domicilio.

Tras su rescate, esta persona fue trasladada hasta el centro de salud de Fábricas de Riópar donde fue atendida por personal médico de las heridas que presentaba a consecuencia de la caída.

La Guardia Civil aconseja a los ciudadanos que cuando se adentren en montes o sierras informen del lugar a algún familiar para ser localizados de forma rápida en caso de sufrir algún tipo de accidente o perderse y que lleven siempre un teléfono móvil.